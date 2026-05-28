K-Narias y Lucho RK reviven un himno del reguetón canario 20 años después

El dúo las K-Narias vuelven a poner a Canarias a bailar. Las gemelas Gara y Loida Hernández han anunciado una nueva versión de uno de los temas más reconocidos de su carrera, ‘No te vistas que no vas’, y esta vez lo hacen acompañadas por Lucho RK, uno de los nombres que representa a la nueva generación urbana nacida en las Islas.

El lanzamiento está previsto para mañana 29 de mayo de 2026 y llega con un componente claramente nostálgico: recuperar un himno que marcó a toda una generación justo cuando se cumplen dos décadas de su publicación.

La canción original, lanzada en 2005 dentro del álbum 40 entre las 2, fue una de las que ayudó a consolidar a K-Narias como referentes femeninas del reguetón en España cuando el género comenzaba a abrirse camino en el mercado nacional.

Un puente entre dos generaciones: Lucho RK y las K-narias

La colaboración con Lucho RK no es casual. El artista grancanario se ha convertido en una de las voces destacadas de la nueva escena urbana canaria, con un sonido que se mueve entre el reguetón, el trap y otros ritmos latinos. Su nombre ha crecido en los últimos años a través de trabajos propios y colaboraciones con artistas como Quevedo, reforzando el peso de Canarias dentro de la música urbana actual.

Por eso, este remake funciona como algo más que una actualización musical, es un recordatorio de que la música de hace más de una década sigue presente. Las artistas que abrieron camino en los 2000, se unen ahora a uno de los representantes de las nuevas generaciones.

El anuncio ha generado expectación entre sus seguidores, sobre todo porque K-Narias lo han adelantado en redes sociales como parte de una nueva etapa que también incluye “nueva música” y una próxima gira.

En tiempos de TikTok, recuperar un estribillo reconocible puede ser suficiente para que una canción vuelva a entrar en la conversación, pero esta colaboración tiene un ingrediente extra: identidad canaria, nostalgia y presente musical en el mismo movimiento.

Canarias vuelve a sonar

En los últimos años, la música urbana canaria ha dejado de ser una escena periférica para ocupar un espacio propio dentro del panorama español. Con este lanzamiento, K-Narias vuelven a reivindicar el lugar que ocupan en esa historia. Porque antes de que la escena urbana canaria viviera su actual momento de expansión, ellas ya estaban defendiendo desde Tenerife una propuesta que mezclaba reguetón, pop latino y una identidad local muy marcada.