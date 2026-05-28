Así es Makri: la isla griega que cuesta 247.000 euros, menos que un chalet en Las Canteras
El sueño idílico de vivir en una isla paradisíaca, normalmente asociado a fantasías de ciencia ficción o a grandes fortunas millonarias, se hace realidad en el mar Jónico, más concretamente en el archipiélago de las Equínadas
Makri, conocida en la Odisea de Homero como Dulichium, permite que muchos “mortales” sueñen con cumplir la utopía de vivir en una isla privada. En plena Grecia, cuna de la civilización occidental, se encuentra esta formación insular de origen volcánico, rodeada de un entorno de gran valor paisajístico y turístico.
¿Por qué es tan barata Makri?
La isla ha pasado, en apenas unos años, de estar valorada en ocho millones de euros a salir nuevamente a subasta por solo 247.000 euros, según publica la revista griega ProtoThema. Aunque, como suele decirse, no es oro todo lo que reluce.
El motivo de este descenso de precio no responde a una caída del interés turístico, sino a una combinación de restricciones medioambientales y problemas administrativos. Más concretamente, los obstáculos legales impiden urbanizar la isla, por lo que muchos inversores que buscaban explotar Makri —ya fuera mediante complejos turísticos o proyectos privados— han visto truncadas sus expectativas de negocio.
Una pequeña casa, una cisterna y las ruinas de una iglesia
Pese a que Makri está deshabitada y no cuenta con instalaciones de red eléctrica ni agua corriente, conserva algunas infraestructuras en ruinas, como una pequeña casa, un depósito de agua y los restos de una antigua capilla. En plena Grecia, cuna de algunos de los grandes mitos de la civilización occidental, esta pequeña isla ofrece la posibilidad de construir una historia propia en un entorno completamente aislado.
Para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y la desconexión, Makri puede convertirse en un auténtico refugio. Un lugar apartado del ruido y del turismo masivo donde vivir una experiencia marcada por la soledad, el paisaje y el mar Mediterráneo.
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