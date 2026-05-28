La Once repartió 175.000 euros en Canarias con el Cupón Diario
El vendedor Francisco Marcelino Curbelo lleva la fortuna a la capital tinerfeña al vender cinco boletos premiados con 35.000 euros cada uno en su quiosco de la Glorieta Pedro Mendoza
La fortuna ha sonreído de forma directa a la isla de Tenerife en el último sorteo de la ONCE. El Cupón Diario correspondiente al miércoles, 27 de mayo de 2026, ha dejado una lluvia de premios en la capital de la provincia que asciende a un total de 175.000 euros. El importe global se ha distribuido a través de cinco cupones agraciados, dotados cada uno de ellos con una recompensa de 35.000 euros a las cinco cifras.
El artífice de haber repartido la suerte entre los vecinos de la zona ha sido Francisco Marcelino Curbelo, vendedor oficial de la organización. La venta de los boletos ganadores se centralizó en su punto de venta habitual, un quiosco institucional estratégicamente situado en el número 6 de la Glorieta Pedro Mendoza (código postal 38005), en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Homenaje a los bomberos y otros premios nacionales
El sorteo de este 27 de mayo contaba con un diseño muy especial, al estar el cupón dedicado de forma monográfica a los Servicios de Extinción de Incendios de todo el país. Más allá del pellizco económico recibido en el archipiélago canario, la jornada de la ONCE también ha dejado importantes dotaciones económicas y premios de relevancia en diversas localidades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.
Cabe recordar que la estructura de premios del Cupón Diario de la ONCE mantiene un atractivo abanico de categorías de juego diario:
- Un premio principal de 500.000 euros al número completo más la serie elegida.
- 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado (la categoría agraciada en Tenerife).
- 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras e igual cantidad para las cuatro últimas.
- Incentivos menores que oscilan entre los 25 euros (tres últimas o primeras cifras), los 6 euros (dos primeras o últimas) y el reintegro básico de 2 euros a la primera o última cifra.
Compromiso estricto con el juego responsable
La ONCE recuerda que toda su cartera de productos forma parte de una estrategia corporativa de lotería social, segura, responsable y solidaria. Desde la fase inicial de diseño hasta su venta final en la calle, la Organización implementa auditorías de control para evitar conductas de consumo descontroladas. Entre sus medidas más estrictas destacan la prohibición expresa de venta a menores de edad y el veto absoluto al consumo de lotería a crédito.
Garantía internacional: Los cupones se comercializan a nivel nacional gracias a la red de más de 21.300 vendedores, la web oficial JuegosONCE y establecimientos autorizados, bajo los exigentes estándares de evaluación definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Dos empresarios canarios, en la lista de clientes de ZP
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- Hugo Marrero, el niño canario que emociona a España cantando en 'La Voz Kids'
- Choque entre el canario Manuel Aarón Fajardo y Aldama: “¿Qué haces tú pisando a Zapatero?”
- El juez investiga al jefe de la Policía Nacional en Canarias por favorecer los negocios de la trama de Zapatero
- El Poder Judicial marca precedente: permite que una jueza canaria renuncie a su plaza para mantener la custodia de sus hijos
- El calor y la calima aprietan en Canarias: la Aemet prevé este viernes hasta 30 grados de temperatura