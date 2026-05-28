La Once repartió 175.000 euros en Canarias con el Cupón Diario

La fortuna ha sonreído de forma directa a la isla de Tenerife en el último sorteo de la ONCE. El Cupón Diario correspondiente al miércoles, 27 de mayo de 2026, ha dejado una lluvia de premios en la capital de la provincia que asciende a un total de 175.000 euros. El importe global se ha distribuido a través de cinco cupones agraciados, dotados cada uno de ellos con una recompensa de 35.000 euros a las cinco cifras.

El artífice de haber repartido la suerte entre los vecinos de la zona ha sido Francisco Marcelino Curbelo, vendedor oficial de la organización. La venta de los boletos ganadores se centralizó en su punto de venta habitual, un quiosco institucional estratégicamente situado en el número 6 de la Glorieta Pedro Mendoza (código postal 38005), en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Homenaje a los bomberos y otros premios nacionales

El sorteo de este 27 de mayo contaba con un diseño muy especial, al estar el cupón dedicado de forma monográfica a los Servicios de Extinción de Incendios de todo el país. Más allá del pellizco económico recibido en el archipiélago canario, la jornada de la ONCE también ha dejado importantes dotaciones económicas y premios de relevancia en diversas localidades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar que la estructura de premios del Cupón Diario de la ONCE mantiene un atractivo abanico de categorías de juego diario:

Un premio principal de 500.000 euros al número completo más la serie elegida.

al número completo más la serie elegida. 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado (la categoría agraciada en Tenerife).

a las cinco cifras del número premiado (la categoría agraciada en Tenerife). 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras e igual cantidad para las cuatro últimas.

para las cuatro primeras cifras e igual cantidad para las cuatro últimas. Incentivos menores que oscilan entre los 25 euros (tres últimas o primeras cifras), los 6 euros (dos primeras o últimas) y el reintegro básico de 2 euros a la primera o última cifra.

Compromiso estricto con el juego responsable

La ONCE recuerda que toda su cartera de productos forma parte de una estrategia corporativa de lotería social, segura, responsable y solidaria. Desde la fase inicial de diseño hasta su venta final en la calle, la Organización implementa auditorías de control para evitar conductas de consumo descontroladas. Entre sus medidas más estrictas destacan la prohibición expresa de venta a menores de edad y el veto absoluto al consumo de lotería a crédito.

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Garantía internacional: Los cupones se comercializan a nivel nacional gracias a la red de más de 21.300 vendedores, la web oficial JuegosONCE y establecimientos autorizados, bajo los exigentes estándares de evaluación definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.