Un recorrido por la marginalidad, la historia y las disputas íntimas

Las obras de Rayco Pulido atraviesan la memoria histórica, la marginalidad y los conflictos íntimos desde una mirada profundamente narrativa y visual. Entre el drama histórico, la adaptación literaria y el thriller psicológico, su trabajo construye un universo donde la fragilidad humana y la tensión social ocupan siempre el centro del relato. Ganador del Premio Nacional del Cómic 2017 por Lamia, Pulido se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del cómic español contemporáneo. Su estilo destaca por una depuración gráfica que refuerza la intensidad narrativa y por una constante atención a los silencios, lo no dicho y lo implícito. En sus obras, la historia personal y la colectiva se entrelazan con naturalidad, dando lugar a relatos que interrogan el pasado desde el presente. Asimismo, su trabajo con la adaptación literaria revela una capacidad singular para reinterpretar clásicos desde una sensibilidad contemporánea. Debajo de estas líneas, algunas de sus obras disponibles en las librerías, todas editadas por Astiberri.

Sordo (Edicions de Ponent 2008 / Astiberri 2018)

En el norte de España, en 1942, Anselmo y varios milicianos republicanos derrotados en la guerra civil preparan el sabotaje de un puente. Pero algo sale mal y la bomba explota antes de tiempo. Tras la detonación, Anselmo pierde el oído. Ensangrentado, aturdido y completamente solo, inicia una dura lucha por sobrevivir. Así comienza Sordo, la segunda publicación de Rayco Pulido. Aunque la considera su primer libro. Parte de un guión técnico del guionista de El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro, David Muñoz, que escribe para cine, televisión y cómic. Un texto sólido sobre supervivencia, fragilidad humana y la pérdida de la cordura. La historia se apoya en un episodio de la memoria histórica de España y tiene la particularidad de que es prácticamente muda, de manera que tiene un punto experimental. Astiberri lo reedita en 2018 coincidiendo con el estreno de la adaptación cinematográfica.

Nela (Astiberri, 2013)

Marianela, una joven huérfana de origen humilde y aspecto poco agraciado, acompaña y guía a Pablo, un muchacho ciego de buena posición social del que termina enamorándose. Él, que conoce el mundo únicamente a través de las palabras de Nela y de las lecturas de su padre, acaba prometiéndole su amor. Aferrada a la ilusión de un futuro juntos, Marianela comienza a construir una inocente fantasía alrededor de esa promesa. Adaptación de la Marianela de Galdós, un proyecto que nace de una necesidad que Pulido detectó como docente: reformular un clásico de nuestras lecturas obligatorias. Este libro le abrió las puertas de Astiberri, fue finalista en los premios del Saló de Barcelona y estuvo a punto de ganar el Premio Nacional de Cómic de 2014. Nela situó al canario en el mapa.

Lamia (Astiberri, 2016)

Barcelona. Un brutal asesino en serie mantiene a la ciudad aterrorizada. Mauricio Herr Doktor, un detective privado poco convencional, aparcará su agenda para dar caza al criminal. Entre los clientes que tendrán que esperar está Laia. A sus 32 años, Laia parece haber alcanzado la vida que siempre soñó: un marido que la ama, un hijo en camino y un trabajo en el exitoso programa de radio El consultorio de Elena Bosch. Pero tras esa aparente felicidad se esconde una mentira que la empujará a tomar decisiones cada vez más inquietantes, con consecuencias devastadoras. Laia tratará de salir adelante en la Barcelona nacional católica de posguerra civil.Es la obra con la que Rayco Pulido fue reconocido con el Premio Nacional del Cómic 2017.Un libro que apuntaba alto ya desde que era un proyecto, pues ganó la beca que ofrece la Acción Cultural Española en Angouléme (capital del cómic Europeo). También fue finalista de los Premios Mandarache y del Saló de Barcelona. Un libro oscuro donde casi nada es lo que parece.

Saquen sus muertos (Astiberri, 2026)

Verano de mediados del siglo XIX. Una epidemia de cólera devasta una isla atlántica y convierte la capital en un territorio marcado por la muerte y el abandono. Mientras las autoridades y las clases pudientes huyen hacia el interior, la ciudad queda en manos de los desheredados y de quienes no tienen escapatoria.En ese escenario casi apocalíptico se mueve Juan El Chino, un marginado que, gracias a su resistencia a la enfermedad, se vuelve imprescindible para el funcionamiento de una sociedad al borde del colapso. A través de su mirada desfilan el miedo, la miseria y el oportunismo, pero también una historia de amor entre personajes de distintas clases sociales.Con una fuerte carga de crítica social, Saquen sus muertos, última obra del autor, mezcla romance, novela urbana, relato de viaje y drama histórico en una narración donde los límites entre vivos y muertos parecen difuminarse. La obra adapta Verano de Juan El Chino (1971), del escritor canario Claudio de la Torre.