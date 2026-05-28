Rescatan un cayuco con 55 migrantes a bordo, entre ellos un bebé, cerca de El Hierro
Uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica
La Salvamar Diphda, de Salvamento Marítimo, ha rescatado este jueves en aguas próximas a El Hierro un cayuco con 55 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y seis menores, incluida una bebé de ocho meses.
Fuentes de los equipos de emergencia han informado a EFE de que uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.
La embarcación fue localizada a unos seis kilómetros al sur de La Restinga y remolcada posteriormente hasta el muelle de esta localidad pesquera.
Según la información recabada por los servicios sanitarios, todos los migrantes son de origen subsahariano. De acuerdo con su testimonio, habían completado una travesía de cinco días desde Nuakchot, en Mauritania.
Entre las personas rescatadas viajaban ciudadanos de Senegal y Guinea-Conakry, según las mismas fuentes.
Los migrantes serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en el municipio de Valverde. Allí recibirán asistencia de miembros de la ONG Corazón Naranja-Ebrima Sonko y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
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