Samu Oria, el artista canario que fusiona arte y tecnología con inteligencia artificial: “No sustituye la visión de uno mismo”

Samu Oria, artista audiovisual tinerfeño de 36 años, ha construido su trayectoria desde la combinación de formación artística, aprendizaje técnico y reinvención profesional. Estudió Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, una etapa en la que comenzó a explorar distintos lenguajes creativos y a presentarse a concursos de pintura, cortometrajes y fotografía. Aquellos primeros trabajos fueron seleccionados en varias convocatorias y algunos llegaron a ser premiados, una experiencia que reforzó su vínculo con la imagen y con la creación visual. «Me seleccionaron muchas veces y gané alguno, fue guay», recuerda sobre aquellos años de formación y primeros reconocimientos.

Su inquietud por ampliar herramientas y dominar nuevos procesos lo llevó después a Madrid, donde cursó dos másteres: uno especializado en postproducción y efectos visuales, y otro centrado en 3D y desarrollo de videojuegos. En la capital trabajó durante un año en el sector de la publicidad, pero las condiciones laborales le hicieron replantearse el camino. Tras varias entrevistas que no terminaron de convencerle y un periodo de bloqueo creativo, decidió regresar a Tenerife. De vuelta en la isla, continuó vinculado al ámbito audiovisual como freelance, colaborando con agencias y estudios, aunque durante tres años compaginó esa actividad con el cuidado de sus abuelos.

Una carrera marcada por la reinvención

Más tarde, una de esas agencias lo contrató, pero la experiencia no terminó de encajar y Oria decidió dar el paso definitivo para trabajar como autónomo. Invirtió en una nueva cámara y en el equipo necesario para relanzar su actividad profesional, iniciando una nueva etapa que se mantiene hasta hoy. Actualmente trabaja para diferentes marcas, agencias, equipos de fútbol y productoras. Su actividad abarca reportajes de televisión, videoclips, coberturas de eventos, piezas corporativas, gráfica animada, vídeo y animación. Esa versatilidad define un perfil creativo que se mueve con naturalidad entre la producción, la postproducción y los efectos visuales, combinando sensibilidad artística con conocimiento técnico.

En los últimos años, Samu Oria ha incorporado la inteligencia artificial a diferentes fases de su proceso creativo. No la entiende como un sustituto de la mirada del artista ni como un recurso destinado necesariamente al producto final, sino como una herramienta más dentro de la cadena de trabajo. «En mi proceso creativo he implementado IA en distintos estadios, desde la preproducción hasta la producción», explica. La utiliza en tareas de gestión, como recurso de inspiración, para acelerar procesos más tediosos y también como apoyo en efectos visuales o soluciones que, por presupuesto o escala, serían difíciles de asumir en determinadas producciones.

Samu Oria / Eduardo Ballester Vela

Imaginar más allá del presupuesto

Para Oria, la inteligencia artificial permite imaginar de otra manera. En proyectos audiovisuales con recursos limitados, puede abrir puertas que antes quedaban reservadas a grandes presupuestos. «Bien usada es un elemento más a tu favor, no para producto final, pero como inspiración», sostiene. En su caso, la IA en el arte interviene sobre todo en procesos relacionados con la gráfica animada, el vídeo, la animación y los efectos visuales, ámbitos en los que puede ayudar a probar ideas, visualizar conceptos, resolver bloqueos o asumir determinados efectos que de otro modo resultarían inviables.

Uno de los trabajos realizados con IA por Samu Oria. / Samu Oria

Tecnología, autoría y mirada propia

Su posición ante esta tecnología combina entusiasmo y cautela. Oria considera que la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo creativo audiovisual, pero también defiende la necesidad de una regulación más clara sobre el uso de obras de artistas en los entrenamientos de estos sistemas. «No creo que sustituya la visión de uno mismo, pero ya creo que ha pasado a ser una parte esencial del trabajo», afirma. Su perfil refleja ese momento de transición que vive la creación visual contemporánea: artistas formados en disciplinas tradicionales, especializados en herramientas digitales y capaces de integrar la IA sin renunciar al criterio, la sensibilidad y la autoría personal.