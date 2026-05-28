Sanidad planteará una propuesta de mejoras laborales para poner fin a la huelga de médicos en Canarias
El director del SCS asegura que trasladará una oferta al Sindicato Médico en los próximos días
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración de una propuesta de mejoras laborales, que hará llegar en los próximos días al Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), para intentar acabar con el conflicto del colectivo en las Islas. Así lo comunicó este jueves el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, en el marco de la celebración del XV Congreso de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica.
Entre las medidas que se contemplarán, figuran la reducción de las horas de guardia y el incremento del pago por hora, la reducción de la carga asistencial por agendas y otras cuestiones organizativas. La intención del departamento es que la agrupación sindical reciba el documento en el transcurso de la próxima semana. "Dentro de la presión que estamos recibiendo desde la Consejería de Hacienda para contener el crecimiento del gasto del SCS, que está en un eje que ya supera los diez puntos como consecuencia de estas huelgas, estamos buscando fórmulas que nos permitan mejorar o solucionar los planteamientos", informó Goya.
Este viernes, los médicos y facultativos del Archipiélago celebrarán otra jornada de paro regional. En su intervención, el director del SCS recordó que el impacto económico de los paros ya supera los 200 millones de euros. De hecho, hasta marzo, las consecuencias directas en los hospitales ya sumaban cuatro millones por jornada, a los que se añaden otros 2,2 millones por día de huelga en el resto del sistema. Hasta esa fecha, las movilizaciones provocaron la cancelación de 45.000 citas. Además, 1.200 intervenciones fueron suspendidas o reprogramadas.
Adasat Goya insistió en la necesidad de alcanzar un consenso con el gremio, si bien reiteró que es competencia del Ministerio de Sanidad resolver muchas de las cuestiones que plantea el colectivo.
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