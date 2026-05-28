Así será la visita del papa León XIV a Gran Canaria: itinerario y planificación del 11 de junio

La visita del papa León XIV a Gran Canaria empieza a tomar forma definitiva. La cita, prevista para el próximo 11 de junio de 2026, ya cuenta con una planificación oficial que llevará al pontífice por varios puntos clave de la Isla, en una jornada marcada por el componente religioso, institucional y social.

El recorrido comenzará en el aeropuerto de Gando, continuará en el sur de Gran Canaria, con una parada de especial simbolismo en Arguineguín, seguirá en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y culminará con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, para la que ya se han registrado más de 46.000 preinscripciones.

La llegada a Gran Canaria

La llegada del papa a Gran Canaria está prevista sobre las 10:50 horas del 11 de junio. El aeropuerto de Gando será el primer escenario de la visita, con el aterrizaje del pontífice, la bienvenida institucional y los saludos oficiales.

Desde ese momento arrancará una agenda intensa que combinará actos públicos, encuentros con representantes de la Iglesia y una celebración religiosa de gran formato en la capital grancanaria.

Arguineguín, primera parada simbólica del papa

Tras su llegada, León XIV se trasladará hasta Arguineguín, en el municipio de Mogán. El desplazamiento hasta el muelle del sur de la Isla tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

La elección de este enclave no es casual. El muelle de Arguineguín se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más simbólicos de la ruta migratoria atlántica. Por ello, la visita del pontífice estará y a quienes trabajan en su acogida.

Sobre las 11:40 horas, está previsto que el papa mantenga un encuentro con asociaciones y personas relacionadas con la atención a migrantes. Durante este acto, el Santo Padre pronunciará un discurso centrado en la dignidad de quienes migran.

Preparativos en Arguineguín para la llegada del papa León XIV / LP/DLP

Vegueta: Catedral de Santa Ana y el Palacio Episcopal

Después del acto en el sur de la Isla, la comitiva iniciará el traslado hacia Las Palmas de Gran Canaria. El trayecto hasta la capital durará aproximadamente 50 minutos y tendrá como destino la Catedral de Santa Ana, en pleno corazón de Vegueta.

La llegada a la Catedral está prevista en torno a las 13:30 horas. Allí, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. Será un acto de carácter más interno, pero de gran relevancia para la Iglesia en Canarias.

Una vez finalizado el encuentro en la Catedral, el papa se trasladará al Palacio Episcopal, también en Vegueta, donde está previsto el almuerzo antes de continuar con la agenda de la tarde.

Catedral de Santa Ana, lugar de encuentro del papa con otras autoridades eclesiásticas. / Briseida Viera

Estadio de Gran Canaria, la misa multitudinaria

El momento central de la jornada llegará a las 18:30 horas, con la celebración de la eucaristía en el Estadio de Gran Canaria. La misa tendrá una duración estimada de 90 minutos y contará con un montaje escénico instalado sobre el césped del recinto deportivo.

La música de la celebración correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro, que acompañarán una ceremonia llamada a reunir a miles de fieles en uno de los espacios con mayor capacidad de la Isla.

Antes de la misa, el entorno del estadio también será protagonista. El anexo del Estadio de Gran Canaria acogerá una fanzone concebida como espacio de recibimiento, animación y convivencia para quienes acudan a la eucaristía.

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 12:30 horas, mientras que la actividad en la fanzone comenzará desde las 14:00 horas. La programación busca acompañar la llegada de los asistentes con música, cultura canaria y un ambiente de acogida.

En el Estadio de Gran Canaria estará la fanzone desde las 12.30 horas. / Pablo Fuentes

Música y tradición canaria

La fanzone contará con una programación artística que combinará folclore, espiritualidad, tradición oral, juventud y sonidos populares del Archipiélago.

Entre los nombres confirmados figura Los Gofiones, una de las formaciones más representativas de la música popular canaria. El grupo aportará a la programación el peso de la tradición musical de las Islas, con un repertorio vinculado a la identidad, la memoria colectiva y el folclore canario.

También participarán Yeray Rodríguez, Domingo “El Colorao”, Javier Cerpa y Cristina Ramos, en una propuesta que conectará el acto con la tradición oral, los instrumentos canarios y el talento artístico del Archipiélago.

La parte más joven y espiritual llegará de la mano de Hakuna Group Music, que acercará al público juvenil una forma actual de vivir y expresar la fe a través de la música.

La programación se completará con La Clandestina, que llevará al espacio una propuesta vinculada a la música popular, festiva y de raíz canaria, con sonidos asociados a celebraciones tan reconocibles como La Rama.

Con esta agenda, la visita del papa León XIV a Gran Canaria se perfila como una jornada histórica para la Isla, con un recorrido que unirá la dimensión social de Arguineguín, el peso religioso de Vegueta y una celebración multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.