Estas son las carreras que piden menos nota en la ULPGC: tasa de empleo del 90% y sueldos de 30.000 euros

La PAU 2026 ya está a la vuelta de la esquina y miles de estudiantes canarios comienzan estos días a hacerse la misma pregunta: qué carrera estudiar. Pero más allá de la vocación o la tradición familiar, hay un dato que cada vez pesa más en la decisión: las salidas laborales.

Y ahí aparece una realidad que sorprende a muchos alumnos. Algunas de las titulaciones con mejores perspectivas de empleo y salarios más altos no exigen grandes notas de corte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). De hecho, varias ingenierías y grados tecnológicos mantienen una nota mínima de acceso de 5 sobre 14 pese a que rozan o superan el 90 % de inserción laboral.

La tendencia coincide con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a las ingenierías y carreras tecnológicas entre las enseñanzas universitarias con mayor empleabilidad de España.

Ingeniería e informática: empleo casi asegurado

Según la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios del INE, algunas carreras alcanzan tasas de empleo superiores al 95 %. Ingeniería en Electrónica lidera el ranking nacional con un 97,5 % de inserción laboral, seguida por Desarrollo de Software e Ingeniería Multimedia (97,4 %) e Ingeniería de Telecomunicación (97,1 %). También destacan Informática (96,3 %), Ingeniería de Computadores (96 %) o Ingeniería Industrial y Nanotecnología (96,7 %).

En la ULPGC, muchas de estas titulaciones mantienen actualmente notas de corte sorprendentemente bajas. El Grado en Ingeniería Informática cerró el último proceso de admisión con un 5 como nota mínima de acceso en cupo general.

Lo mismo ocurre con:

Ingeniería Eléctrica,

Ingeniería Mecánica,

Ingeniería Química Industrial,

Ingeniería en Organización Industrial,

Ingeniería Civil,

Ingeniería de Telecomunicación,

Ciencia e Ingeniería de Datos,

o Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Todas ellas aparecen además entre las titulaciones que la ULPGC ofertará en el curso 2026/2027 con plazas amplias de nuevo ingreso.

Sueldos de hasta 30.000 euros y perfiles cada vez más demandados

El atractivo de estas carreras no se limita únicamente al empleo. Muchos de los perfiles tecnológicos e ingenieriles se encuentran entre los mejor pagados para recién graduados.

Empresas vinculadas a programación, telecomunicaciones, análisis de datos, energías renovables o inteligencia artificial buscan profesionales especializados de forma constante. En numerosos casos, los salarios iniciales pueden rondar o superar los 30.000 euros anuales, especialmente en perfiles relacionados con software, ciberseguridad o desarrollo tecnológico.

Además, son sectores donde el desempleo juvenil es considerablemente más bajo que en otras ramas universitarias.

La propia estructura económica actual está impulsando estas titulaciones. La digitalización de empresas, la automatización industrial, la transición energética y el crecimiento de la inteligencia artificial están disparando la necesidad de ingenieros, programadores y perfiles técnicos especializados.

Medicina y Enfermería siguen entre las más demandadas

Las Ciencias de la Salud continúan siendo otro de los grandes motores de empleo universitario. Medicina presenta una tasa de empleo del 95 %, mientras que Enfermería alcanza el 92,7 % y Farmacia el 92,9 %, según los datos del INE.

Sin embargo, a diferencia de muchas ingenierías, estas carreras sí mantienen notas de corte elevadas en la ULPGC. Medicina alcanzó un 12,594 en el último proceso de admisión y Enfermería en Gran Canaria un 11,810.

Veterinaria también se mantiene entre las titulaciones más solicitadas con un 11,174 de nota de acceso.

Estudiantes de Bachillerato antes del primer examen de la PAU 2025, en la Universitat Politècnica de València. / LP/DLP

Las carreras con menos empleo

En el extremo opuesto aparecen las ramas con menores tasas de inserción laboral. Filosofía, Conservación y Restauración o Historia del Arte registran algunos de los porcentajes de empleo más bajos del país, situándose en torno al 63 % y 65 %.

Por ramas de conocimiento, Ingeniería y Arquitectura lideran el mercado laboral con una tasa de empleo del 92,4 %, seguidas por Ciencias de la Salud con un 91,5 %. Artes y Humanidades, en cambio, bajan hasta el 76,3 %.

Aun así, expertos universitarios recuerdan que la empleabilidad no debe ser el único criterio para elegir una carrera. La vocación, las capacidades personales y el interés real por el ámbito profesional continúan siendo elementos fundamentales para evitar abandono académico o frustración laboral posterior.

La PAU 2026 marcará el punto de partida

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Canarias se celebrará entre el 2 y el 5 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Y mientras miles de estudiantes ultiman apuntes y calculan medias, muchos descubren ahora una realidad que rompe bastantes tópicos: algunas de las carreras con más futuro, mejores contratos y salarios más altos no siempre son las que exigen las notas más imposibles.