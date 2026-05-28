Srta. Valenzuela (viñetista): «En Canarias hay ganas de construir una voz propia»

María Valenzuela lleva años dividiéndose entre dos mundos que, a simple vista, podrían parecer incompatibles. Por un lado, trabaja como enfermera Las Palmas de Gran Canaria y, por otro, desarrolla una carrera artística cada vez más reconocida dentro del ámbito de la ilustración y la viñeta contemporánea. Sin embargo, para ella ambas facetas están profundamente conectadas porque las emociones, las contradicciones y la humanidad que observa cada día en el hospital terminan filtrándose inevitablemente en sus dibujos.

A sus 38 años, forma parte de una generación de creadoras canarias que está ganando espacio y visibilidad dentro del panorama artístico nacional. Aunque reside en Gran Canaria, viaja con frecuencia a la Península por motivos profesionales y culturales, algo que le ha permitido observar de cerca cómo está evolucionando el ecosistema creativo de las Islas. «Ahora mismo, en Canarias estamos en un auge absoluto de creación», asegura y añade que hay «muchas ganas de contar y construir una voz propia».

Formación en Barcelona

Pese a ese contexto favorable, el camino personal de Valenzuela hacia la ilustración no ha sido inmediato. Desde pequeña estuvo vinculada al dibujo y a la escritura, dos formas de expresión que todavía hoy considera inseparables. Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando decidió tomarse su faceta artística de una manera más profesional. Ese año cursó un posgrado de Ilustración en Barcelona, tutorizado por el reconocido viñetista Javi Royo, y aquella experiencia marcó un punto de inflexión en su trayectoria. «Allí me di cuenta de que la viñeta era el lenguaje con el que mejor podía expresarme» y, desde entonces, estas pequeñas creaciones se han convertido en el espacio donde vuelca pensamientos, emociones y escenas cotidianas.

Compaginar la creación artística con los turnos hospitalarios no resulta sencillo y reconoce que el trabajo y las exigencias de la vida diaria dejan poco margen para desarrollar proyectos personales, pero también admite que el dibujo se ha convertido en una necesidad. Por eso, aunque el tiempo escasee, siempre termina encontrando un momento para sentarse frente al papel.

Leer para crear

El proceso creativo de Valenzuela suele comenzar en los libros. Mientras lee, subraya palabras, frases o ideas que le generan alguna emoción y, cuando llega el momento de dibujar, regresa a esas notas y las convierte en imágenes. Además de la literatura, su experiencia cotidiana como enfermera también ocupa un lugar central en su obra, igual que sus reflexiones personales. Así, la mezcla entre observación y vivencia íntima le ha permitido conectar con miles de personas a través de las redes sociales.

Una viñeta de María Valenzuela. / ED

Precisamente, Valenzuela guardó sus dibujos en privado durante mucho tiempo, y ahora estas plataformas digitales la ayudan a perder el miedo y a entender que compartir su trabajo puede generar vínculos con otras personas. «Me di cuenta de que las viñetas podían ayudar» porque las viñetas de esta grancanaria, alejadas de la confrontación política y centradas en emociones universales, suelen generar una respuesta empática por parte de quienes las leen. Muchos encuentran en sus dibujos situaciones reconocibles, pequeñas escenas cotidianas o reflexiones que les sirven para sentirse acompañadas.

Mirada especial

Bajo el seudónimo de Srta. Valenzuela, nombre con el que la llamaban en el colegio, la ilustradora ha construido una identidad artística muy vinculada a esa mirada íntima y humanista. Aunque asegura que sus obras no buscan representar explícitamente a Canarias, sí cree que la insularidad influye inevitablemente en su forma de mirar el mundo. «Ser canario te da una mirada especial», sentencia ya que considera que los temas que aborda son universales y que pueden conectar con personas de cualquier lugar. Esa capacidad para construir puentes ha encontrado en internet una herramienta fundamental ya que le han permitido mostrar su obra más allá de las fronteras físicas del Archipiélago. Sin embargo, también añade que trata de no otorgar demasiado poder a la reacción de las redes y mantener cierta distancia emocional.

Además de la presión propia de internet, María también ha tenido que abrirse camino en un ámbito históricamente masculinizado, aunque considera que cada vez existen más mujeres dedicadas a la viñeta y la ilustración. De hecho, durante sus primeros años, la falta de referentes femeninos le hizo sentirse en ocasiones fuera de lugar. «Buscabas referentes y casi todos eran hombres», recuerda y destaca el papel de muchas autoras contemporáneas que están ampliando el espacio y reivindicando nuevas formas de narrar. Reconoce que conecta especialmente con las mujeres y, a pesar de ello, nunca se ha planteado modificar su discurso para llegar a otro tipo de audiencia.

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Proyecto futuro

Tras consolidar una comunidad fiel en redes sociales, se plantea un nuevo reto: publicar por primera vez en papel. El proyecto, en el que lleva trabajando varios años, estará ligado a su experiencia en el hospital y por eso la obra estará construida a partir de escenas, reflexiones y situaciones inspiradas en la realidad sanitaria. No desde el dramatismo, sino desde una mirada humana que combine emoción, reflexión e incluso humor.