El truco de la toalla húmeda: el remedio más barato para combatir el calor en Canarias

A poco menos de un mes para que comience el verano y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, los hogares canarios empiezan a prepararse para hacer frente a las altas temperaturas. Para muchos, dormir bien por las noches puede convertirse en una auténtica odisea, sobre todo porque el aire acondicionado o el ventilador no siempre son la mejor opción.

Estos aparatos eléctricos, además de generar ruido, remueven polvo y polen, algo que afecta especialmente a las personas alérgicas. Además, su uso continuado supone un importante gasto económico debido al aumento del consumo eléctrico. Por ello, existe un sencillo truco casero para refrescar la habitación utilizando únicamente un objeto que todos tenemos en el baño: una toalla.

De Reino Unido a Canarias

Según recoge el periódico británico Daily Express, la empresa de calefacción anglosajona Best Heating asegura que colocar una toalla húmeda de forma correcta puede ayudar a reducir la sensación térmica del dormitorio en pocos minutos.

La idea se basa en el proceso físico de la evaporación del agua. Al colgar una toalla empapada en agua fría cerca de una ventana, el aire caliente atraviesa la tela húmeda. De esta manera, parte del calor se utiliza para evaporar el agua, consiguiendo refrescar el ambiente, ya que el aire entra más frío en la habitación.

El diario advierte de que no se debe empapar en exceso la toalla, puesto que, si contiene demasiada agua, el aire no circulará correctamente y el dormitorio podría acumular humedad. Además, la toalla también puede colocarse frente a una puerta si existe algo de corriente dentro de la vivienda.

Un truco rápido y económico

La solución es práctica a todos los niveles. El método se puede utilizar prácticamente cualquier noche, ya que incluso con una ligera brisa puede hacerse notar su efecto. Además, es un truco eficaz para aquellas personas que no pueden dormir con ventilador o aire acondicionado, ya sea por alergias o porque no quieren que la factura de la luz se dispare.

En un contexto de altas temperaturas cada vez más frecuentes en Canarias, este tipo de soluciones caseras ganan popularidad como alternativas sencillas y económicas para mejorar el descanso nocturno.