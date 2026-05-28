Torres garantiza que la comisión para el traspaso de los aeropuertos será antes de que acabe el verano

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, garantizó este jueves que la comisión bilateral encargada de negociar el traspaso de competencias en materia de aeropuertos, de modo que la Comunidad Autónoma pueda participar de algún modo en la gestión de estas infraestructuras, se reunirá antes de que finalice el verano. Será la primera reunión de un proceso de trasvase competencial que en ningún caso, por la complejidad de la materia, tendrá una resolución en el corto plazo.

En un encuentro organizado por Europa Press en Madrid, el también secretario general del PSOE canario explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo "de máximos", si bien puntualizó a renglón seguido que ese modelo será en todo caso similar al pactado con País Vasco, e insistió en que los plazos de transferencia "no serán cortos".

Dos años para la gestión del litoral

El titular de la cartera de Política Territorial recordó que Canarias tardó cerca de dos años en completar el traspaso de la gestión del litoral y señaló que las negociaciones sobre infraestructuras aeroportuarias requerirán de diálogo entre administraciones.

En este sentido, el ministro ahondó en que el modelo planteado contempla órganos paritarios entre administraciones, informes y mecanismos de coordinación similares a los acordados recientemente con el Gobierno vasco.

La crisis del MV Hondius y el hantavirus

Al margen de la cuestión de los aeropuertos, el líder de los socialistas isleños abordó también la polémica política derivada de la crisis del crucero MV Hondius y el hantavirus. Una crisis que dio lugar a un fuerte cruce de reproches entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. El ministro defendió la actuación del Gobierno estatal durante la crisis sanitaria, un capítulo en el que el presidente del Gabinete autonómico, Fernando Clavijo, denunció "imposiciones" desde Madrid.

Según su versión, el martes previo a la llegada del barco se informó inicialmente al Gobierno canario de que la embarcación no tenía previsto atracar en España, aunque horas después la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su traslado al puerto español más cercano por razones sanitarias y logísticas, lo que situó a Canarias como destino.

Asegura que sí hubo acuerdo

En este marco, Torres expuso que Clavijo mostró su desacuerdo con esa decisión y defendió públicamente otras alternativas, aunque posteriormente ambas administraciones acordaron conjuntamente que el barco permaneciera en el puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta las siete de la tarde del lunes siguiente. "El acuerdo estaba cerrado y en esa reunión participó el Gobierno de Canarias", afirmó el ministro, quien asimismo criticó que Clavijo asegurara posteriormente que no había "autorizado el fondeo" del barco, declaraciones que calificó de "error supino". "¿Qué hubiese hecho si el puerto fuera competencia del Gobierno de Canarias? ¿Hubiese dejado el barco a su suerte?", cuestionó.

El socialista contabiliza más de medio centenar de competencias traspasadas a las regiones durante la legislatura

En lo relativo a otros asuntos, Ángel Víctor Torres también se refirió a la relación con el conjunto de Gobiernos autonómicos. El representante del Gobierno central reivindicó el diálogo con los distintos Ejecutivos, cifrando en 51 los traspasos de competencias, y una reducción de la conflictividad del 70% respecto al anterior gobierno del PP.

España de maestro de ceremonias

El encargado de presentar a Torres fue el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que elogió la política del expresidente canario y puso en valor su gestión con diferentes crisis, como sin ir más lejos la reciente del hantavirus.

Torres sacó pecho por el impulso que, a su juicio, ha tomado la Conferencia de Presidentes desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa: el 80% de estas reuniones se han celebrado durante estas dos últimas legislaturas, afirmó. En cuanto a las conferencias sectoriales, Torres desveló que solo en 2025 se celebraron 108 reuniones en las que se alcanzaron más de 160 acuerdos.

La erupción en La Palma

En cuanto al volcán de La Palma, Torres también elogió el trabajo del Gobierno en esta gestión y aseguró que, pese a que la lava dejó de fluir, se "mantiene" el esfuerzo presupuestario y la colaboración con las administraciones canarias.

El titular de la cartera de Política Territorial carga contra la Comunidad de Madrid por la crisis migratoria

Durante el desayuno informativo, el secretario general del PSOE en el Archipiélago también habló de la reclamación de la Comunidad de Madrid de la activación "inmediata" del retorno de 110 menores no acompañados para que vuelvan con sus familias y su entorno social. "Hay que preservar lo que dice la legislación", aseveró. Además, dijo que "se hicieron algunas devoluciones en su momento que llevaron consigo problemas con la justicia de quienes lo hicieron".

De esa forma, Torres afirmó que el Gobierno va a "respetar los procedimientos legalmente establecidos". "La repatriación, la reubicación en las familias, tiene unos pasos de obligado cumplimiento. No es porque no lo quieran hacer ni el ministro de Política Territorial, ni el ministro del Interior, ni el delegado del Gobierno de Madrid", zanjó.

En esta línea, aseguró que el sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados "no tiene marcha atrás hasta el año 27" y añadió que el Gobierno aprobará "en verano" la prórroga que lo hará posible. "Todos los menores que sigan llegando a los territorios fronteras, en un proceso exprés, con expedientes rápidos, entre la Fiscalía y demás, saldrán en pocas semanas a los territorios que los acogen", garantizó el ministro.