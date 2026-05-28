El turrón que sabe a fiestas canarias, romerías y verano: el dulce que nunca pasa de moda

Hay productos que no necesitan mucha explicación. Los ves y ya sabes dónde estás. Eso pasa con el turrón típico de las fiestas canarias: cilindros envueltos en papel, montados en pilas sobre el mostrador, con ese aspecto artesanal que parece decir “llévame antes de que se acabe”. No hace falta Navidad, ni una mesa elegante, ni una excusa demasiado elaborada. Este turrón pertenece a otra liga: la de las romerías, las ferias, los puestos de plaza, las vueltas por el centro comercial y los antojos que aparecen sin avisar.

Entre esos nombres que siguen sonando en las fiestas está el de los turrones Medero, una marca que María Elena conoce mejor que nadie. Ella se presenta sin vueltas: “Soy María Elena, la turronera, como me conoce todo el mundo”. Y lo dice con esa naturalidad de quien no necesita tarjeta de presentación porque ya la tiene hecha a base de años, mostrador y fiestas populares.

María Elena, la turronera

María Elena lleva muchos años vendiendo estos turrones y habla de ellos con una mezcla de orgullo, cariño y gracia. “Son los mejores del mundo entero”, suelta convencida. Toma ya. No lo dice como quien recita un eslogan, sino como quien ha visto pasar generaciones por delante del puesto y sabe perfectamente lo que la gente viene buscando.

Su historia está muy ligada a la de la propia empresa. Según cuenta, los turrones Medero nacieron en 1921 de la mano de Lolita Medero. Desde entonces, el negocio ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a la tercera. “El nieto es el que lleva ahora la empresa. Son varios de la familia, pero él es el que lleva un poco el timón”, explica María Elena, que resume su vínculo con la casa de una forma muy sencilla: “Yo llevo toda la vida con ellos trabajando”.

Turrones Mederos / La Provincia

Y esa frase, en realidad, explica mucho. Porque aquí no hablamos solo de un dulce colocado en una mesa. Hablamos de una tradición que se ha movido durante décadas de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, con una clientela que muchas veces no necesita preguntar demasiado. Ya sabe a lo que va.

De fiesta en fiesta

“Rara es la fiesta a la que no veas los turrones Medero”, asegura María Elena. Y basta con pensar en cualquier celebración popular para entenderlo. Mogán, por ejemplo, aparece como una de las próximas paradas. También Moya, con sus fiestas de San Antonio. “Y ya digo, de fiesta en fiesta, estamos aquí”, resume.

Esa frase tiene algo muy canario. Porque estos turrones no viven encerrados en una vitrina ni esperan una fecha solemne para salir. Están en el ambiente de la calle, en las vueltas por los puestos, en el antojo improvisado, en la compra familiar y en ese “vamos a llevar uno” que casi siempre acaba en más de uno.

El secreto: almendra, limón y matalahúva

Cuando se le pregunta qué hace especial a estos turrones, María Elena no se va por las ramas. “Mucha gente que prueba la marca nuestra no quiere otro”, dice. Y enseguida da las claves: la textura suave, la cantidad de almendra y ese punto de sabor que los diferencia.

“Viene bastante cargadito de almendras y después tiene el toquecito de limón y este toquecito de matalahúva, cosa que otro no tiene”, explica. Ahí está buena parte del asunto. No es solo dulce por ser dulce. Tiene almendra, tiene aroma, tiene ese fondo de receta reconocible y tiene una textura que busca ser agradable, no un bloque imposible de morder.

Además, María Elena insiste en que suelen hacerlo para que esté “siempre fresquito y de buena calidad”. Sin solemnidad, sin ponerse técnica, pero dejando clara una idea: el turrón funciona porque se nota cuando está bien hecho.

El clásico sigue mandando

Aunque hay variedad, el rey del puesto sigue siendo el clásico de almendra. María Elena lo cuenta sin dudar. Están los turrones clásicos de almendra, el más almendrado, el de azúcar con anís y también el de gofio, que además lleva miel y almendra. Este último, explica, tiene “el sabor más fuerte”.

Pero cuando llega la pregunta clave —cuál es el que más se vende— la respuesta no tarda: “El clásico de almendra y el más almendrado, por supuesto. Con extra de almendra”.

Y ahí se entiende todo. En tiempos de sabores nuevos, mezclas raras y productos que parecen diseñados para una foto, el más vendido sigue siendo el de siempre. El que sabe a almendra. El que recuerda a fiesta. El que María Elena lleva años defendiendo desde el otro lado del mostrador.

Un dulce con memoria

Los turrones Medero no necesitan disfrazarse de novedad para llamar la atención. Su fuerza está en otra parte: en la historia familiar que comenzó en 1921, en el nombre de Lolita Medero, en esa tercera generación que mantiene el negocio y en mujeres como María Elena, que han pasado media vida viendo cómo la gente vuelve al puesto buscando el mismo sabor.

Porque hay productos que no solo se comen. También se reconocen. Y este turrón, con su almendra, su limón, su matalahúva y su sitio fijo en las fiestas canarias, es uno de ellos. Verlo es pensar en romería, en pueblo, en música, en paseo y en ese pequeño placer de llevarse a casa un pedazo de tradición envuelto en papel.