50.000 colombianos, en vilo en Canarias por unas elecciones cruciales

Colombia va a las urnas. El país celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en un clima de alta tensión política en el que se abren dos escenarios: la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro o un cambio de rumbo. Los colombianos en el Archipiélago se mueven entre la esperanza y la frustración en un contexto marcado por la polarización y el desgaste institucional. La situación del país (que se ha convertido en uno de los principales focos migratorios hacia Canarias) dista mucho de las expectativas generadas cuando Petro, el primer presidente claramente de izquierdas en la historia reciente de Colombia, llegó al poder en 2022. El mandatario prometió impulsar reformas sociales, reducir la desigualdad, avanzar en negociaciones de paz con grupos armados y cambiar el modelo económico. Cuatro años después, la situación está "muchísimo peor", explica Ximena Lizarazo, que salió de Colombia hace cinco años y se instaló en Canarias en busca de "estabilidad económica y, sobre todo, tranquilidad".

La comunidad colombiana en las Islas no ha dejado de crecer hasta alcanzar cifras históricas. El Archipiélago acoge ya a más de 50.000 colombianos, impulsados tanto por las oportunidades económicas en Canarias como por la crisis que atraviesa su país de origen. "Colombia es un país hermoso, pero la incertidumbre y la falta de oportunidades de crecimiento a largo plazo me empujaron a buscar un futuro fuera", relata Ximena, quien considera que estos comicios llegan marcados por el cansancio social: "La gente está agotada de que pasen gobiernos y los problemas sigan siendo los mismos o empeoren".

Grave crisis fiscal

El país atraviesa una de las crisis fiscales más graves de los últimos años. El Gobierno de Petro ha frenado inversiones en petróleo y gas y ha apostado por políticas de mayor gasto público que han contribuido al aumento de la inflación y a la pérdida de valor del peso colombiano. En un ambiente de especial tensión política, marcado además por el impacto del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe, las elecciones se presentan como una oportunidad de cambio para buena parte de la ciudadanía. Entre los nombres que más fuerza han ganado en el escenario político destacan Iván Cepeda, partidario de dar continuidad al proyecto de Petro; Paloma Valencia, representante de la derecha tradicional; y Abelardo de la Espriella, vinculado a posiciones de ultraderecha con un discurso centrado en el orden y la seguridad.

"Ahora se vuelve a escuchar sobre extorsiones y control territorial por parte de grupos armados"

En medio del debate se encuentra el retroceso en seguridad. "Ahora se vuelve a escuchar sobre extorsiones y control territorial por parte de grupos armados", cuenta Ximena. Muchas de las personas que llegan a España lo hacen huyendo de la violencia. "Es algo alarmante", reconoce, y sostiene que la política del llamado ‘Acuerdo de Paz’ (firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC con el objetivo de poner fin al conflicto armado mediante la desmovilización) parece "haberles dado un respiro a los grupos armados para fortalecerse en lugar de desarmarse".

La violencia es tal que muchas personas del país la han vivido de forma directa. Blanca Cecilia llegó a Canarias hace 17 años, precedida por su hermana, residente en las Islas desde hace 30. "El país está patas arriba. Mi hija llegó a Canarias hace cuatro años. Estando en su casa llegaron a meterse tres encapuchados a robar. Los agredieron", relata. Aún mantiene a su hijo mayor en Colombia y viaja para verlo cada dos años, aunque reconoce que, con el actual contexto, el miedo se ha intensificado. "La corrupción y la violencia no dejan que el país avance. La gente anda con más cuidado en la calle. Muchos negocios cierran antes", añade Ximena.

«A mi hija le llegaron a entrar en su casa tres encapuchados a robar. Los agredieron»

Diana Mesías llegó al Archipiélago hace tres años para "probar nuevos horizontes". De cara a las elecciones, reconoce que existe un "mar de emociones", con el deseo de "que todo mejore". Si bien hay aspectos que no han mejorado, otros sí: "Ha habido proyectos sociales que han beneficiado a la vivienda o educación; la gente de bajos recursos ya puede estudiar".

Cerca de 41,4 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. En el exterior, los colombianos residentes han podido ejercer su derecho al voto durante una semana, mientras que en territorio nacional la jornada se concentra en un único día. Diana votará en el consulado de Las Palmas porque quiere "lo mejor para su país". Al igual que Ximena: "Es mi derecho y mi deber. Siempre procuro inscribir mi cédula y votar, por lo menos aportar ese granito de arena estando a tantos kilómetros". Blanca lo ha intentado pero el consulado estaba "colapsado" y no alcanzó a depositar su voto. Las expectativas se mantienen positivas: "Ojalá surja una figura que tenga mejores capacidades de gestión", concluye Ximena.