La Aemet pone el foco en el viento este fin de semana: estas son las zonas de Canarias con rachas más fuertes

El viento volverá a ser el gran protagonista de la jornada en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado intervalos de viento fuerte y rachas localmente muy fuertes en diferentes puntos del Archipiélago, especialmente en las vertientes sureste y noroeste de varias islas.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con máximas de hasta 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el norte de las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna ocasional en medianías, mientras que el resto del territorio disfrutará de amplios claros.

Previsión por islas

LANZAROTE

Nuboso en general que tiende durante las horas diurnas a intervalos nubosos en el norte y a poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 - 25

FUERTEVENTURA

Nuboso en la mitad norte y litoral oeste que tiende a poco nuboso durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso o intervalos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 - 24

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 1000-1100 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías. En el resto de zonas, predominio de cielos despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso en el norte y en ligero ascenso en el sur. Viento moderado del nordeste, siendo fuerte en vertientes sureste y noroeste donde localmente son probables las rachas muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 22

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 1100-1200 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, principalmente en el nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en la vertiente oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 24

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 1100 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde localmente son probables las rachas muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 25

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 1100-1200 metros, cielos nubosos que pueden ir acompañados de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, y que tiende a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 - 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte que tiende a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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