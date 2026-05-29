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Balearia Canarias refuerza su flota con 12 buques para la temporada estival de 2026 en el Archipiélago

La compañía refuerza las conexiones interinsulares y con la Península con cuatro nuevas incorporaciones

Uno de los barcos de Balearia.

Uno de los barcos de Balearia. / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Balearia Canarias ha diseñado un ambicioso despliegue de cara a la programación de la temporada estival de 2026 en el Achipiélago. Las rutas interinsulares y las conexiones con la Península serán atendidas por una flota de 12 buques, entre los que destacan cuatro novedades en la región: los nuevos fast ferries Mercedes Pinto y Pepita Castellví, el ferry Sicilia, y el nuevo buque de carga Josefina de la Torre. Además, se reincorpora el ferry Volcán de Tamadaba para reforzar el servicio en Fuerteventura durante todo el verano.

El calendario de novedades y refuerzos se estructurará de manera progresiva durante el verano. A partir del 5 de junio, se estrena “las tres en línea", con la la ruta diaria Morro Jable - Las Palmas de Gran Canaria – Santa Cruz de Tenerife. Esta conexión clave estará operada por el nuevo fast ferry Mercedes Pinto, junto a los fast ferries Volcán de Taidía y Volcán de Tagoro. La ruta ofrecerá las siguientes frecuencias: seis salidas diarias entre Las Palmas y Tenerife, tres entre Morro Jable y Las Palmas y dos entre Morro Jable y Tenerife, sin transbordo y en poco más de cuatro horas.

Por otro parte, entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se reinicia la conexión de ferry convencional con dos servicios diarios de ida y vuelta, atendidos por el buque Ciudad de Ibiza.

Más conexiones en las islas orientales

A partir del 8 de junio, habrá nuevas conexiones interinsulares. En la ruta de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, en Lanzarote, se incorpora el ferry Sicilia, que aporta mayor capacidad y garantiza un servicio diario de ida y vuelta. Y entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, regresa a esta ruta el ferry Volcán de Tamadaba, con una conexión diaria de ida y vuelta.

A partir del 15 de junio, el nuevo fast ferry Pepita Castellví y el Volcán de Tirajana realizarán una triangulación entre los tres puertos de Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma. Entre Los Cristianos y Santa Cruz de La Palma se duplican los servicios pasando a dos diarios y desde Los Cristianos a San Sebastián de La Gomera se realizarán 4 servicios diarios.

Refuerzo estratégico con Cádiz

A partir del 1 de julio, se incrementan las conexiones entre Cádiz y Canarias, pasando de 3 a 4 salidas semanales de ida y vuelta, incluyendo una nueva conexión directa entre el puerto de Cádiz y Tenerife. Para absorber la demanda de carga, se incorpora a la ruta el nuevo ro-ro Josefina de la Torre, que dispone de una capacidad de 4.000 metros lineales.

La línea estratégica Playa Blanca – Corralejo seguirá atendida de forma regular durante toda la temporada por el recién remodelado ferry Volcán de Tindaya, que ofrecerá 7 servicios diarios de ida y vuelta.

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Con este despliegue histórico, Baleària Canarias reafirma su compromiso con la cohesión territorial de Canarias, la mejora de la conectividad interinsular y el refuerzo del transporte de pasajeros y mercancías con la península.

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