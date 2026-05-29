Una de las bases de la red corrupta de Zapatero actuaba desde Tenerife

La Audiencia Nacional ha vuelto a situar el foco sobre Khristian Eduardo Alegre Walter, un empresario peruano afincado en el sur de Tenerife cuyo nombre reaparece ahora en la investigación sobre el caso Plus Ultra y las ramificaciones financieras que salpican al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La conexión canaria no está en la parte política de la causa, sino en la presencia en Arona de uno de los investigados vinculados a empresas que operaban en Suiza, Francia y España y que, según las pesquisas, habrían servido para mover fondos dentro del entramado empresarial bajo sospecha. El peruano controlaba desde el Archipiélago sociedades pantalla en distintos puntos del mundo para el presunto blanqueo de capitales de la trama.

El avance de la investigación ha cambiado por completo el escenario conocido hace apenas unos meses. Cuando trascendieron las primeras diligencias (en diciembre de 2025 con la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli), la causa en la que aparece Alegre Walter seguía en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y giraba alrededor del rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea. El 3 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió la competencia sobre la causa y prorrogó la instrucción. Ahora se investigan las posibles conexiones internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y los fondos procedentes de operaciones vinculadas al chavismo venezolano.

Piezas relevantes

En esa nueva fase vuelve a emerger el nombre del empresario peruano, dedicado a actividades de intermediación financiera y relacionado societariamente con los empresarios Enrique Martín Baca Arbulu y Luis Felipe Baca Arbulu, considerados por los investigadores piezas relevantes dentro de la estructura económica investigada. Según la documentación incorporada al sumario, el empresario residente en Tenerife figuraba como administrador o persona vinculada a varias sociedades utilizadas para operaciones de inversión y asesoramiento económico. Entre ellas aparece Kaimana, registrada en Luxemburgo pocos meses después del rescate público a Plus Ultra y señalada en las diligencias como parte de las estructuras mercantiles bajo análisis.

Tres países participan en la investigación de un entramado societario para operar con oro venezolano

Las fiscalías de España, Francia y Suiza han participado en esta investigación que trata de analizar si parte de esas sociedades fueron utilizadas para mover dinero procedente de operaciones relacionadas con el oro venezolano y con fondos vinculados a los programas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), impulsados por el régimen de Nicolás Maduro. El entramado operaba a través de sociedades instrumentales repartidas entre España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Emiratos Árabes Unidos. La Audiencia Nacional trata ahora de determinar si algunas de esas mercantiles sirvieron para canalizar préstamos, transferencias y devoluciones de dinero conectadas posteriormente con el rescate público de la aerolínea.

Bajo el radar

Aunque Alegre Walter no fue detenido en la primera fase de la investigación, sí permanece bajo el radar judicial en la rama internacional del caso. En 2024, dentro de las diligencias practicadas por los investigadores, fue registrada una propiedad vinculada al empresario en el municipio tinerfeño de Güímar. Durante ese operativo los agentes intervinieron documentación bancaria y societaria relacionada con Luxemburgo, además de soportes digitales y movimientos económicos incorporados posteriormente a la causa.

Entre los efectos intervenidos figuran una tarjeta bancaria de Forening Spasbanken a nombre del investigado, una tarjeta Air France Flying Blue, dos pasaportes peruanos caducados y diversa documentación de Western Union con transferencias económicas a nombre de Víctor Miguel Calleja y otros por cantidades de hasta 1.100 euros. Los agentes también encontraron cartas certificadas remitidas por Banque Internationale à Luxembourg SA, documentos de liquidación de deuda, papeles vinculados a la entidad PAME SARL, documentación societaria de Kaimana SARL y justificantes fiscales emitidos en Luxemburgo. A ello se suman discos duros y tarjetas de memoria requisadas durante el registro y que forman parte del análisis patrimonial y documental de la causa.

La reaparición del empresario afincado en Tenerife dentro del sumario de la Audiencia Nacional vuelve a colocar a Canarias en una investigación que ya supera el marco del rescate de Plus Ultra y se adentra en una presunta red internacional de blanqueo con conexiones empresariales, financieras y políticas. La investigación ha ido creciendo con el paso de los meses hasta unir en un mismo procedimiento operaciones relacionadas con préstamos financieros, sociedades instrumentales, movimientos de capital entre distintos países y presuntas conexiones con fondos procedentes de Venezuela.