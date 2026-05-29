El BOE lo hace oficial y afecta a los ciclistas canarios: adiós a los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
Esta norma afecta tanto a los ciclistas que van solos como a los que van en grupo
El ciclismo se ha convertido en uno de los deportes más practicados en las carreteras canarias y españolas, ya que los deportistas alcanzan una movilidad saludable y sostenible. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha estado trabajando durante años para mejorar las infraestructuras para que las bicicletas se conviertan en un medio de transporte seguro y formen parte del día a día de las personas.
Cómo deben circular los ciclistas
La DGT recuerda que los ciclistas tiene las mismas obligaciones que cualquier otro conductor y deben respetar las normas de circulación. Estas son algunas indicaciones que recoge la nueva normativa.
En ciudad:
- Las bicicletas deben circular por el carril, pudiendo acercarse a la derecha si es seguro.
- Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.
- Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.
En carretera:
- Se debe circular por el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.
- Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados, siempre y cuando sea seguro.
- Los ciclistas pueden circular en paralelo, siempre situados al extremo derechos, salvo tramos sin visibilidad (curvas y rasantes) y cuando estén aglomerados que deben colocarse en hilera.
Estas normas no son ninguna novedad, pero con la nueva ordenanza de la DGT se incrementan los controles para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las carreteras españolas.
Adiós al arcén, hola al carril bici
El Boletín Oficial del Estado (BOE) introduce un cambio importante respecto a los ciclistas, ya que estos suelen circular por arcenes estrechos. El Estado podrá reducir o eliminar los arcenes para construir carriles bicis siempre que no se ponga en juego la seguridad vial, no se perjudique el funcionamiento de la carretera y se dé continuidad a rutas ciclistas existentes.
Esto permitirá crear una red ciclista continua, segura y conectada, tal y como recoge la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.
En la práctica, esta nuevo ordenanza abre la puerta a que en las Islas Canarias puedan construirse vías ciclistas contiguas a las carreteras estatales.
Un paso clave para la movilidad sostenible
Con esta nueva regulación, la estrategia nacional es aumentar los desplazamientos en bicicleta y reducir la siniestralidad. El objetivo es crear itinerarios ciclistas más seguros, mejor conectados y adaptados al aumento del uso de este medio de transporte en toda España, y en las Islas Canarias.
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Dos empresarios canarios, en la lista de clientes de ZP
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- Hugo Marrero, el niño canario que emociona a España cantando en 'La Voz Kids'
- Choque entre el canario Manuel Aarón Fajardo y Aldama: “¿Qué haces tú pisando a Zapatero?”
- El juez investiga al jefe de la Policía Nacional en Canarias por favorecer los negocios de la trama de Zapatero
- El Poder Judicial marca precedente: permite que una jueza canaria renuncie a su plaza para mantener la custodia de sus hijos
- El calor y la calima aprietan en Canarias: la Aemet prevé este viernes hasta 30 grados de temperatura