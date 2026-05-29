El Cabildo de La Gomera destina 1,5 millones de euros a becas y ayudas al alquiler para estudiantes

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha anunciado un incremento de las cuantías de las becas al estudio de cara al próximo curso académico, consolidando así una de las líneas estratégicas de apoyo social y educativo más relevantes desarrolladas por la corporación insular durante los últimos años.

La medida llega tras la resolución definitiva de la convocatoria de becas y ayudas al alquiler para estudiantes, que ha permitido beneficiar a 651 jóvenes gomeros con una inversión global de 1.533.400 euros. A los más de 550 estudiantes incluidos en la primera resolución se suma ahora un segundo listado con más de un centenar de nuevos beneficiarios.

Curbelo destacó que esta iniciativa forma parte de una política sostenida del Cabildo para garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a la formación superior de los jóvenes de la isla, especialmente de aquellos que deben desplazarse fuera de La Gomera para continuar sus estudios.

"Herramientas para el futuro"

"Cada año reforzamos este programa porque entendemos que la educación es la mejor herramienta para construir futuro y generar oportunidades reales para nuestra juventud", señaló el presidente insular, quien recordó que el Cabildo mantiene desde hace años distintas líneas de cooperación educativa que han convertido a La Gomera en una de las administraciones insulares con mayor implicación directa en el apoyo al alumnado.

En este sentido, recordó que estas ayudas se complementan con otras medidas impulsadas por la Corporación insular, como la adquisición de libros de texto, el apoyo al transporte escolar y universitario, así como los convenios de colaboración con las universidades canarias y la UNED. Una estrategia integral que, según subrayó, busca reducir las dificultades derivadas de la doble insularidad y del coste añadido que supone estudiar fuera de la Isla.

Novedades para esta convocatoria

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es la incorporación, por primera vez, de una línea específica de ayuda al alquiler para jóvenes estudiantes. Esta nueva prestación contempla una aportación de 100 euros mensuales durante un máximo de diez meses, alcanzando hasta 1.000 euros por beneficiario.

"Sabemos del esfuerzo que realizan muchas familias para que sus hijos puedan continuar formándose. Por eso hemos querido reforzar las cuantías y añadir nuevas medidas de apoyo que permitan aliviar esa carga económica" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Curbelo puso el acento en el impacto directo que estas ayudas tienen sobre la economía de las familias gomeras, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes de alojamiento y manutención en las islas capitalinas y fuera del Archipiélago.

"Sabemos del esfuerzo que realizan muchas familias para que sus hijos puedan continuar formándose. Por eso hemos querido reforzar las cuantías y añadir nuevas medidas de apoyo que permitan aliviar esa carga económica", afirmó.

La consejera de Educación, Rosa Elena García, explicó que la convocatoria contempla cinco modalidades diferentes dirigidas a menores de 30 años que cursen estudios reglados en centros públicos o homologados.

Así se distribuyen las ayudas

Así, los estudiantes que realizan grados universitarios presenciales fuera de Canarias -por no existir esa oferta formativa en el Archipiélago- reciben ayudas de hasta 2.300 euros. Para estudios universitarios presenciales en Canarias, incluyendo grados y másteres, la cuantía asciende a 2.000 euros.

Por su parte, el alumnado que cursa Bachillerato o Formación Profesional fuera de La Gomera por inexistencia de esa oferta educativa en la Isla dispone de ayudas de 1.500 euros. Los estudios universitarios no presenciales y otras enseñanzas superiores cuentan con una asignación de 500 euros.

Asimismo, el Cabildo mantiene el respaldo a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional que cursan sus estudios en La Gomera y deben desplazarse desde núcleos alejados o con dificultades de conexión en transporte público, con ayudas de hasta 400 euros.

Con esta nueva convocatoria, el Cabildo de La Gomera consolida una política educativa continuista que en los últimos años ha ido incrementando tanto la inversión como el alcance de las ayudas, reforzando el compromiso institucional con la formación y el arraigo de la juventud gomera.