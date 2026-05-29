El Cabildo de La Palma y Baleària abren una nueva etapa para reforzar la conectividad y la competitividad de la Isla

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, mantuvo un encuentro institucional con el presidente de Baleària, Adolfo Utor Martínez, en el que ambas partes abordaron el nuevo escenario que se abre para el transporte marítimo en Canarias tras la reciente adquisición de Naviera Armas Trasmediterránea por parte de la naviera valenciana.

En la reunión también participaron el consejero insular de Transportes, Darwin Rodríguez, y el director general de Baleària, Georges Bassoul, en un encuentro marcado por la voluntad de cooperación y la búsqueda de soluciones conjuntas para responder a las necesidades específicas de las islas no capitalinas.

Durante el encuentro, Sergio Rodríguez trasladó al máximo responsable de Baleària la disposición absoluta del grupo de gobierno insular para establecer una relación fluida y permanente con la compañía, orientada a defender los intereses de La Palma y garantizar que la Isla mantenga servicios marítimos eficientes, competitivos y adaptados a sus singularidades territoriales.

Un servicio esencial para la Isla

"El transporte marítimo es una infraestructura esencial para La Palma. Nuestra prioridad es garantizar que tanto las mercancías como los pasajeros dispongan de conexiones fiables, ágiles y competitivas, porque de ello depende directamente la actividad económica, el abastecimiento y la competitividad de nuestros sectores productivos", señaló el presidente insular.

En este sentido, el Cabildo puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la capacidad logística de la Isla, mejorar la flexibilidad operativa de los servicios de carga y asegurar una planificación que permita responder con eficacia a las demandas del tejido empresarial palmero.

"El transporte marítimo es una infraestructura esencial para La Palma. Nuestra prioridad es garantizar que tanto las mercancías como los pasajeros dispongan de conexiones fiables, ágiles y competitivas, porque de ello depende directamente la actividad económica, el abastecimiento y la competitividad de nuestros sectores productivos" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Por su parte, el presidente de Baleària expuso las líneas generales de la hoja de ruta de la compañía en Canarias tras la integración de Armas Trasmediterránea, una operación que convertirá a la naviera en uno de los principales operadores marítimos del Archipiélago.

Modernización de la flota

Entre los objetivos estratégicos de Baleària destacan la modernización progresiva de la flota, la apuesta por combustibles más sostenibles, la digitalización de los servicios logísticos y comerciales, así como la mejora de la eficiencia operativa en las conexiones interinsulares y con la Península. La compañía también ha mostrado sensibilidad hacia la realidad específica de las islas no capitalinas y su voluntad de mantener un diálogo permanente con las administraciones locales.

Darwin Rodríguez, segundo por la izquierda, y el presidente Sergio Rodríguez, en el centro, escuchan a los representantes de la naviera. / E.D.

Para La Palma, esta nueva relación institucional adquiere una relevancia estratégica en un momento clave para la recuperación y consolidación económica de la Isla, donde la conectividad marítima representa un factor determinante para garantizar el suministro, favorecer la movilidad y fortalecer sectores como la agricultura, el comercio, la industria o el turismo.

Ambas partes acordaron mantener abiertos canales de comunicación estables que permitan evaluar de forma continua las necesidades operativas de la Isla y explorar futuras líneas de colaboración que contribuyan al desarrollo económico y social de La Palma.