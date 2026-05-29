Caya Suárez, secretaria de Cáritas, ante la visita del papa a Canarias: «Arguineguín pasará de ser un muelle de sufrimiento a uno de esperanza»

El muelle de Arguineguín amanece envuelto en un ir y venir constante de trabajadores y de maquinaria. El sol aprieta y, además del graznido habitual de las gaviotas, los golpes metálicos de los martillos y el chirrido de las grúas construyen un ambiente de actividad. Allí, frente al mar abierto, ya se comienza a levantar el escenario que recibirá al papa León XIV el 11 de junio en uno de los actos más simbólicos de su visita a Gran Canaria. Caya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, supervisa los trabajos y explica que desde la entidad se ha movilizado tanto personal contratado como voluntariado para sacar adelante el evento.

Suárez considera que la visita del papa supone un reconocimiento a la realidad migratoria que vive Canarias y a su papel como frontera sur de Europa. «La visita de su santidad es un orgullo. Le estamos muy agradecidos por querer venir a conocer la realidad migratoria canaria». Además, defiende que los canarios son una sociedad acogedora: «Somos ocho puertas abiertas al mundo y un puente entre África, Latinoamérica y Europa».

Suárez recuerda que gran parte de la población del Archipiélago es migrante, principalmente procedente de Latinoamérica, aunque la situación también está marcada por la llegada de personas africanas a través de la ruta atlántica.

Trabajos de instalación del escenario para el acto del Papa León XIV en el puerto de Arguineguín. En la imagen, trabajadores de la empresa de estructuras metálicas REGASIMAR SL / ANDRES CRUZ

Para la secretaria general de Cáritas, celebrar el acto en el muelle de Arguineguín tiene una carga simbólica. «Este muelle es un lugar donde llegan las embarcaciones de la ruta atlántica y eso hace que el acto se realice aquí, como una muestra de pasar de un muelle que acoge ese sufrimiento a un muelle que acoge la esperanza». Explica que la organización del evento ha requerido meses de trabajo, en los que se han implicado aproximadamente 110 personas.

«La escaleta ya está hecha, pero quedan por pulir los últimos detalles para que se pueda hacer una participación activa por parte de las personas migrantes», aseguró Suárez. A pesar del estrés, aclara que el equipo vive estos días con ilusión y con motivación. Considera, además, que el mensaje que León XIV quiere trasladar desde Canarias es un mensaje de «integración, esperanza y de acogida» para todas las personas que se han visto forzadas a salir de su país por el hambre y por los conflictos bélicos. «La visita pone la mirada en la paz, en la cooperación, en el desarrollo y en que las personas que llegan a Canarias sean acogidas e integradas».

En la imagen, Régulo García, propietaria de la empresa de estructuras metálicas Regasimar SL. / ANDRES CRUZ

Además, invita a la sociedad a combatir la desinformación sobre migración acercándose a la realidad cotidiana de las personas migrantes. Desde Cáritas, insiste, el trabajo diario pasa por acompañar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, independientemente de su origen, para ayudarles a construir una vida digna. «Es nuestro compromiso diario y cotidiano», defiende. En apenas unos días, las obras del muelle terminarán para dar lugar a un escenario levantado sobre uno de los lugares más simbólicos de la historia migratoria reciente de Canarias.

Las actuaciones para acondicionar el recinto y levantar el escenario comenzaron esta semana y se espera que estén listas a comienzos de la próxima, aseguró el responsable de la obra, Régulo García, quien está al frente de la empresa familiar Regasimar. Esta compañía dedicada a la industria de la carpintería metálica fue fundada por su padre hace más de 45 años.

Junto con Régulo trabajan su hermano, su hijo y su cuñado, que se encuentran instalando las placas de anclaje necesarias para comenzar a montar el escenario. «Esto nos dio mucha lata, pero yo creo que esta tarde ya empezamos a montar», aseguró García.

Caya Suárez, Secretaria General de Cáritas Diocesana de Canarias en el muelle de Arguineguín. / ANDRES CRUZ

El escenario tendrá una carga simbólica, pues su estructura recuerda a una ola sostenida por un pilar vertical que sugiere la forma de una cruz. Además, el mar también tendrá una papel esencial en la escenografía: el escenario se ubicará con el Atlántico como telón de fondo.

El recinto contará con dos gradas para medios de comunicación y se habilitarán dos ludotecas para facilitar la asistencia de familias migrantes. Asimismo, el acto incluirá una exposición fotográfica que recorrerá cronológicamente todo el proceso migratorio, desde el rescate en el mar hasta la integración en las islas.

Murales con mensajes

También se instalarán dos murales de cinco metros de altura donde los asistentes podrán dejar mensajes de esperanza escritos sobre pegatinas con forma de huella que se les entregará en la entrada. De esta forma, se asegura la participación de todos los asistentes al acto.

El acto reunirá a unas 2.000 personas, de las cuales el 75% serán migrantes. Durante la ceremonia se escucharán los testimonios de personas vinculadas a la realidad migratoria africana y latinoamericana,además de una ofrenda floral en memoria de quienes fallecieron tratando de alcanzar las costas canarias a través de la ruta atlántica.

La elección del muelle de Arguineguín no es casual, pues este ha quedado grabado en la memoria de Canarias a raíz de la crisis migratoria de 2020, cuando miles de personas permanecieron hacinadas en el puerto tras su llegada en cayuco. Sin embargo, aquel muelle convertido entonces en símbolo de dolor, pasará a tener un significado diferente: será un espacio de solidaridad y de acogida.