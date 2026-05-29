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Cuando la coctelería canaria se convierte en arte experiencial

Kurogami Arehucas

Kurogami Arehucas

Vanessa Redondo Mayo

Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto cuenta además con la colaboración de Canarias Chef Select, una de las iniciativas agrícolas gastronómicas más interesantes y especializadas desarrolladas actualmente en el archipiélago. Desde Gran Canaria, la empresa se ha consolidado como referente en el cultivo de flores comestibles, brotes vivos, microvegetales y botánica premium destinada a restaurantes, chefs y espacios gastronómicos de alto nivel en Canarias.

Su trabajo nace de una filosofía basada en el producto fresco, el cultivo local y la conexión entre agricultura y alta gastronomía contemporánea. A través de un proceso cuidado y artesanal, Canarias Chef Select produce flores y microbrotes seleccionados específicamente por su valor aromático, visual y gastronómico, aportando nuevas posibilidades creativas tanto en cocina como en coctelería de autor.

l proyecto cuenta además con la colaboración de Canarias Chef Select

El proyecto cuenta además con la colaboración de Canarias Chef Select / Vanessa Redondo Mayo.

Actualmente, muchos de sus productos forman parte de las elaboraciones de algunos de los restaurantes y profesionales gastronómicos más reconocidos de las islas, convirtiéndose en un ejemplo del potencial que tiene la agricultura especializada canaria dentro de la gastronomía moderna.

Dentro de “Kurogami”, las flores y elementos vegetales seleccionados por Canarias Chef Select no aparecen únicamente como decoración estética. Forman parte activa de la experiencia sensorial diseñada por Lucio Silvi, aportando textura visual, delicadeza aromática y profundidad emocional a la presentación completa del cóctel.

La integración de flores frescas, elementos botánicos y pequeños detalles naturales

La integración de flores frescas, elementos botánicos y pequeños detalles naturales / Vanessa Redondo Mayo.

La integración de flores frescas, elementos botánicos y pequeños detalles naturales ayuda a construir esa atmósfera contemplativa y ceremonial que define el proyecto, reforzando la idea de que cada componente de la experiencia debe transmitir calma, precisión y belleza efímera.

Filosofía basada en el producto fresco, el cultivo local y la conexión entre agricultura y alta gastronomía contemporánea.

Filosofía basada en el producto fresco, el cultivo local y la conexión entre agricultura y alta gastronomía contemporánea. / Vanessa Redondo Mayo.

En un Día de Canarias especialmente enfocado en poner en valor el talento y la producción local, la colaboración con Canarias Chef Select representa también el crecimiento de una nueva generación de productores canarios capaces de conectar agricultura, creatividad y gastronomía contemporánea bajo estándares cada vez más altos de calidad e innovación.

En un contexto donde Canarias continúa posicionándose internacionalmente como destino gastronómico y creativo, proyectos como este reflejan una nueva generación de profesionales que entienden el lujo desde otro lugar: la identidad, la emoción, la artesanía y el detalle.

, Canarias Chef Select produce flores y microbrotes seleccionados específicamente por su valor aromático, visual y gastronómico

Canarias Chef Select produce flores y microbrotes seleccionados específicamente por su valor aromático, visual y gastronómico / Vanessa Redondo Mayo.

“Kurogami” no busca ser simplemente un cóctel exclusivo o una pieza llamativa. Busca demostrar que desde Canarias también pueden construirse experiencias capaces de competir a nivel internacional utilizando talento local, empresas canarias y productos nacidos dentro del propio archipiélago.

Y quizás ahí reside el verdadero valor de esta creación: distintas empresas canarias —destilería, agricultura gastronómica, hostelería y creatividad líquida— trabajando juntas para construir una experiencia que difícilmente podría haber nacido en otro lugar del mundo.

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