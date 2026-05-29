Cuando la coctelería canaria se convierte en arte experiencial

El proyecto cuenta además con la colaboración de Canarias Chef Select, una de las iniciativas agrícolas gastronómicas más interesantes y especializadas desarrolladas actualmente en el archipiélago. Desde Gran Canaria, la empresa se ha consolidado como referente en el cultivo de flores comestibles, brotes vivos, microvegetales y botánica premium destinada a restaurantes, chefs y espacios gastronómicos de alto nivel en Canarias.

Su trabajo nace de una filosofía basada en el producto fresco, el cultivo local y la conexión entre agricultura y alta gastronomía contemporánea. A través de un proceso cuidado y artesanal, Canarias Chef Select produce flores y microbrotes seleccionados específicamente por su valor aromático, visual y gastronómico, aportando nuevas posibilidades creativas tanto en cocina como en coctelería de autor.

El proyecto cuenta además con la colaboración de Canarias Chef Select / Vanessa Redondo Mayo.

Actualmente, muchos de sus productos forman parte de las elaboraciones de algunos de los restaurantes y profesionales gastronómicos más reconocidos de las islas, convirtiéndose en un ejemplo del potencial que tiene la agricultura especializada canaria dentro de la gastronomía moderna.

Dentro de “Kurogami”, las flores y elementos vegetales seleccionados por Canarias Chef Select no aparecen únicamente como decoración estética. Forman parte activa de la experiencia sensorial diseñada por Lucio Silvi, aportando textura visual, delicadeza aromática y profundidad emocional a la presentación completa del cóctel.

La integración de flores frescas, elementos botánicos y pequeños detalles naturales / Vanessa Redondo Mayo.

La integración de flores frescas, elementos botánicos y pequeños detalles naturales ayuda a construir esa atmósfera contemplativa y ceremonial que define el proyecto, reforzando la idea de que cada componente de la experiencia debe transmitir calma, precisión y belleza efímera.

Filosofía basada en el producto fresco, el cultivo local y la conexión entre agricultura y alta gastronomía contemporánea. / Vanessa Redondo Mayo.

En un Día de Canarias especialmente enfocado en poner en valor el talento y la producción local, la colaboración con Canarias Chef Select representa también el crecimiento de una nueva generación de productores canarios capaces de conectar agricultura, creatividad y gastronomía contemporánea bajo estándares cada vez más altos de calidad e innovación.

En un contexto donde Canarias continúa posicionándose internacionalmente como destino gastronómico y creativo, proyectos como este reflejan una nueva generación de profesionales que entienden el lujo desde otro lugar: la identidad, la emoción, la artesanía y el detalle.

Canarias Chef Select produce flores y microbrotes seleccionados específicamente por su valor aromático, visual y gastronómico / Vanessa Redondo Mayo.

“Kurogami” no busca ser simplemente un cóctel exclusivo o una pieza llamativa. Busca demostrar que desde Canarias también pueden construirse experiencias capaces de competir a nivel internacional utilizando talento local, empresas canarias y productos nacidos dentro del propio archipiélago.

Y quizás ahí reside el verdadero valor de esta creación: distintas empresas canarias —destilería, agricultura gastronómica, hostelería y creatividad líquida— trabajando juntas para construir una experiencia que difícilmente podría haber nacido en otro lugar del mundo.