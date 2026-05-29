Cruz Roja celebra una Gala de Oro con actuaciones de nueve artistas de Canarias

Cruz Roja en Las Palmas ha presentado este viernes La Gala de Oro de Cruz Roja. Este evento solidario, que tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus el 13 de junio, a las 19.30 horas, servirá para apoyar la labor humanitaria de la Organización en la provincia, asistiendo a personas en situación de vulnerabilidad. “Lo mejor de esta gala es que, además de tener actuaciones muy bonitas, aporta a gente que de verdad necesita apoyo. Tenemos que llenar el Auditorio para disfrutar de una noche mágica”, declaró Gara Alemán, cantante y compositora que actuará el próximo 13 de junio.

Alemán forma parte de un nutrido plantel de artistas, en el que se encuentran humoristas como Kike Pérez, Darío López y Yanely Hernández, la magia de Raúl Magic, el folclore canario de la mano de Domingo El Colorao y Ayla Rodríguez, la cantante Marilia Monzón y el verseador Yeray Rodríguez, que también compartió parte de su arte en la presentación, improvisando unas palabras: “Esta labor cristaliza frente a un mundo que sonroja, a ver si el pueblo se moja, y llenamos la sala, para celebrar la Gala de Oro, de la Cruz Roja”, compartió Rodríguez.

Presentadores

La gala contará además con un equipo de ocho presentadores y presentadoras con dilatada experiencia en eventos y medios de comunicación: Rosi Polín, Daniel Suárez, Javi López, Sonsoles Castillo, Wendy Fuentes, Paco Luis Quintana, Carlos Castilla y Mercedes Ortega. Tal y como indicó el presidente provincial de Cruz Roja, Isaac Díaz Sosa, la jornada del 13 de junio servirá además para visibilizar las diferentes áreas y proyectos sociales de Cruz Roja, desplegando la organización sus recursos en las inmediaciones del Auditorio Alfredo Kraus, durante las horas previas al evento. Así, la población asistente podrá ver desde dentro una ambulancia, conocer cómo se destina el apoyo a las personas que lo necesitan o saber todas las oportunidades de voluntariado junto a la institución en su municipio.

El evento, coorganizado junto al Cabildo de Gran Canaria, tendrá una duración aproximada de dos horas, y contará con apariciones sorpresa de diferentes personalidades del Archipiélago que darán su apoyo a la labor de Cruz Roja durante el desarrollo del mismo. Cada persona que adquiera su entrada recibirá a la entrada del Auditorio tres boletos del Sorteo de Oro, iniciativa solidaria que reparte más de 7 millones de euros en premios, y mejora la calidad de vida de miles de personas.