Los rostros de los aspirantes a maestro en Canarias: "Esperamos que la recompensa llegue después de tanto esfuerzo"

La cuenta atrás ya ha comenzado. Casi 8.000 aspirantes acudieron este viernes a los actos de presentación de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias, el trámite obligatorio que marca el inicio de un proceso selectivo que culminará el próximo 20 de junio con la primera prueba. En el IES Ana Luisa Benítez, en Las Palmas de Gran Canaria, decenas de candidatos entregaban la documentación requerida mientras intentaban contener los nervios propios de la recta final.

En las puertas del centro educativo se mezclaban la ilusión de quienes se presentan por primera vez con la experiencia de quienes llevan años intentándolo. Todos compartían la sensación común que supone el esfuerzo realizado durante meses y la incertidumbre de lo que ocurrirá cuando tengan delante el examen.

Desarrollo simultáneo

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, explicó que un total de 7.912 aspirantes están llamados a participar en este proceso correspondiente al Cuerpo de Maestros. La cifra forma parte de una convocatoria más amplia que incluye también plazas para profesorado de Secundaria, Artes Plásticas y Diseño, Conservatorios, Escuelas Oficiales de Idiomas y otros cuerpos docentes, alcanzando en conjunto «más de 10.000 aspirantes»

El acto de presentación se desarrolló simultáneamente en las ocho islas. Para facilitar la participación, la Consejería optó por desplazar, como novedad, los tribunales en lugar de obligar a los opositores a viajar. «No hacerles trasladar a ellos a las sedes para que no tuvieran que coger un vuelo o un barco para el acto de presentación, sino que hemos trasladado nosotros a los tribunales», señaló Ramírez.

La jornada sirve además para entregar la programación didáctica que deberán defender aquellos aspirantes que superen la primera fase de la oposición. El examen arrancará el 20 de junio con el desarrollo de un tema por la mañana y un supuesto práctico por la tarde. Posteriormente llegará la defensa de la programación.

Presentación de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias, en el IES Ana Luisa Benítez. / ANDRES CRUZ

Cuarenta tribunales

Para atender esta primera fase, la Administración ha constituido unos 40 tribunales. La previsión es ampliar esa cifra hasta alrededor de 70 una vez se conozca el número definitivo de participantes que continúan en el procedimiento.

Entre los aspirantes predominan las especialidades de Educación Infantil, Primaria y Pedagogía Terapéutica. Infantil concentra el mayor número de solicitudes, con alrededor de 2.700 personas inscritas. Le siguen Primaria y Pedagogía Terapéutica, una especialidad que, según explicó Ramírez, ha experimentado un importante crecimiento debido al aumento del alumnado que requiere este tipo de atención específica.

Meses de estudio

Detrás de cada solicitud hay meses de preparación. Tania Peñate, recién graduada en Educación Infantil, afronta sus primeras oposiciones después de casi un año de estudio. «Es la primera vez que vengo y lo estoy llevando bien, pero no sé cómo me saldrá», reconoce. Compatibilizar trabajo y preparación no siempre resulta sencillo, aunque asegura que ha podido gestionar el proceso sin grandes dificultades. «Siempre esperemos que la recompensa llegue al final de tanto esfuerzo», afirma.

Tania Peñate Ruiz, aspirante a maestra de educación infantil. / ANDRES CRUZ

La experiencia de Patricia Rincón ha sido diferente. Lleva nueve meses preparando la oposición y define el proceso con una palabra: «muy duro». El volumen del temario y los supuestos prácticos han sido los principales obstáculos. A ello se suman las renuncias personales. «Las salidas de los fines de semana se acortan para darle más prioridad a las oposiciones», explica. A medida que se acerca la fecha del examen, los nervios aumentan. «Ahora más, ya se acerca la recta final de esta oposición», admite. Aun así, mantiene la esperanza de que el esfuerzo dé resultado. «Si tengo suerte y me sale el tema que más o menos llevo preparado», señala.

También Claudia León encara sus primeras oposiciones. Comenzó a prepararlas en octubre y asegura que el tiempo ha pasado entre la incertidumbre y la constancia. «No sabía a lo que me iba a enfrentar», recuerda. Lo más complicado ha sido mantener el ritmo de estudio diario y dejar en segundo plano parte de su vida cotidiana. «La constancia de tener que estudiar todos los días» ha sido, según explica, el mayor reto. Ahora, con la prueba cada vez más cerca, los nervios son inevitables. «Dentro de tres semanas tengo que poner en práctica todo lo que he trabajado», comenta.

Movilización de todo el Archipiélago

Alberto Guardiola inició la preparación hace aproximadamente un año, aunque distintas circunstancias personales alteraron sus planes. Aun así, ha decidido presentarse. «Vengo a probar», resume. Aunque reconoce que no ha podido dedicar al estudio todo el tiempo que le hubiera gustado, mantiene intacta la confianza. «Hay que jugar, la esperanza es lo último que se pierde», afirma.

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Alberto Guardiola, aspirante a maestra de educación infantil. / ANDRES CRUZ

Las oposiciones al Cuerpo de Maestros vuelven así a movilizar a miles de personas en todo el Archipiélago. Para unos representan la oportunidad de acceder por primera vez a la función pública docente; para otros, la posibilidad de consolidar una trayectoria profesional ya iniciada. En todos los casos, el próximo 20 de junio será la fecha marcada en rojo tras meses de preparación y sacrificio.