Guía práctica para bordar la PAU 2026 en Canarias: errores más comunes y consejos para mejorar el rendimiento

Recta final para que 10.750 alumnos canarios -5.284 en la ULPGC y 5.466 en la ULL- se sienten frente a sus exámenes de Selectividad, una de las pruebas más exigentes de su trayectoria académica. A menos de una semana del inicio, fijado el día 2 de junio, las bibliotecas de todas las Islas están llenas de estudiantes que repasan -o que, incluso, leen por primera vez- el temario que han visto en clase estos meses. Por el momento, no existe una fórmula secreta para mejorar el rendimiento o para alcanzar la máxima calificación. Es más, ni siquiera la inteligencia artificial puede idear un método sin fallos. Lo que quizás si pueda servir de ayuda son los consejos de jóvenes como Aleix Gutiérrez o Beatriz Wangzheng, dos tinerfeños que rozaron los 14 puntos el curso pasado. "Para mí todo cambió cuando aprendí que también era importante descansar", destaca esta última.

Estos dos estudiantes, que superaron con creces la temida PAU y que ya se encuentran en el escalón universitario, tienen claro que solo es un examen más. "Es cierto que determina tu futuro académico, pero también hay que saber que existen muchos caminos alternativos", subraya Wangzheng. Gutiérrez, por su parte, recomienda encontrar "ese momento del día en el que uno se siente más productivo y aprovecharlo al máximo". Además de tener clara estas ideas, los dos jóvenes también creen que hay otras cuestiones necesarias: "Buscar un método de estudio que te vaya bien, evitar comparaciones y no meterte tanta presión".

La mentalidad de estos chicos no solo les ha conducido hacia unos resultados excelentes en lo académico, sino que también les ha permitido afrontar las pruebas con la mayor serenidad posible. La psicóloga y docente de la Universidad Europea de Canarias Violeta García señala que el estado emocional influye "muchísimo" en el rendimiento de cada alumno. "Muchas veces solo se le da importancia al temario y a las notas y se termina descuidando cómo llega el estudiante; el tremendismo, ese pensamiento de me juego todo en este examen, es mucho más habitual cuando están agotados, cuando han dormido mal o cuando apenas han comido", argumenta.

Evitar horarios imposibles

Para lograr mejores resultados, es necesario estudiar de manera activa, pero también de forma amable. En consulta, la psicóloga suele hacer un perfil individual para que cada joven valore qué método de estudio le viene mejor y para que logren una organización realista. "El problema es que muchos hacen horarios imposibles y luego se frustran porque no llegan o se sienten mal cuando se toman un descanso", asegura.

Aunque es normal que en los días y horas previas haya cierta ansiedad y nerviosismo, la experta advierte que estos sentimientos no deben interpretarse como algo negativo. "Hay que normalizarlo, no se puede ir en una nube, pero sí debemos aceptar que esto va a ocurrir", resalta. Eso sí, para tener el mayor control posible de la situación, lo mejor es evitar los atracones o, lo que es lo mismo, pasar la noche anterior en vela para dar un último repaso bajo presión. Los días previos, subraya, lo que el cuerpo y la mente necesitan es cuidar de lo básico: comer y dormir bien, moverse, evitar dosis altas de cafeína y tener momentos de respiro.

¿Qué hay que evitar?

En este sentido, también es necesario mantenerse lo más lejos posible de los grupos de clase, de las dudas de última hora o del "tú que pusiste en la primera pregunta", una conversación que suele ser habitual al término de cada prueba. Además, por si a alguien le sirve como motivación o consuelo, los docentes que han acompañado a estos alumnos durante el Bachillerato tienen claro que están "más que preparados" para superar esta prueba. De hecho, el profesor de Física y Química del IES Mencey Acaymo (Güímar) y corrector de pruebas PAU, Ricardo Álvarez, asegura que las notas "no varían mucho" con las que obtienen durante el curso.

Para evitar la frustración, lo recomendable es evitar horarios de estudio «imposibles»

Fallos más habituales

Desde septiembre, la palabra que más se repite en sus clases es "Selectividad". La principal intención del equipo docente es que, promoción tras promoción, no repitan los mismos fallos. Para evitarlo, repiten hasta la saciedad que lo más importante en cada examen es leer bien los enunciados. "El curso pasado se estrenaron las pruebas competenciales, que venían con un texto largo. Aunque era muy sencilla, mucha gente se asustó al verlo y lo dejó en blanco, por eso este año hemos repasado mucho este tipo de preguntas, para que les pierdan el miedo", defiende. Su principal consejo, por tanto, es "no echarse atrás" cuando tengan que pensar un poco.

Tras años impartiendo la asignatura de Lengua y Literatura en el IES El Médano, la docente María Torres ha optado por elaborar una lista de consejos para sus alumnos: "Como buena profe de Lengua, siempre les digo que lean bien los enunciados porque pierden muchos puntos por no entenderlos; también les recomiendo que hagan un examen limpio, ordenado y con márgenes para facilitar la corrección; que indiquen bien el número de pregunta y de apartado; que no abusen del típex porque denota inseguridad; y que siempre dejen cinco minutos finales para revisar la ortografía porque resta nota en todas las pruebas".

Importante: hacer simulacros de examen

A su juicio, también es fundamental hacer simulacros de examen, tanto en clase como durante las horas de estudio. "Desde cronometrar el tiempo hasta utilizar sábanas en lugar de folios, parece una tontería, pero hay chicos que llegan a la prueba y no saben cómo hacerlo o que no calculan cuánto dedicarle a cada parte", resalta. Otro aspecto necesario es cuidar factores externos como, por ejemplo, llevar ropa cómoda, una botella de agua o bolígrafos de repuesto. "Este año los veo especialmente preparados, mi único miedo es que el examen de Lengua es el primero y eso suele pasar factura porque entran muy nerviosos", concluye.

Los docentes advierten que los fallos más comunes se producen por no leer los enunciados

Durante la realización del examen, psicóloga, profesores y alumnos coinciden en que hay una fórmula para evitar bloqueos: "Empiecen por lo que dominen mejor y si no saben responder a una pregunta, hagan una pausa, respiren y pasen a la siguiente".

Mientras, en casa, las familias deben acompañar y escuchar al aspirante. "Los padres tienen que dejar a un lado la presión y empezar a transmitirles confianza para que los chicos también tengan momentos de descarga emocional, es una prueba importante, pero en ningún caso define la vida de una persona", sentencia García.