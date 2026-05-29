Ni hipoteca ni alquiler: así es la nueva casa prefabricada de Amazon que cuesta menos de 13.000 euros y revoluciona las redes sociales
La vivienda modular tipo A-Frame, con diseño triangular, estructura de acero y posibilidad de personalización interior, cuesta 12.883,18 euros y puede adquirirse a través de Amazon
En un momento en el que el precio de la vivienda alcanza máximos históricos, las alternativas habitacionales ganan cada vez más peso. El inquilino busca opciones económicas y rápidas y este tipo de viviendas, fáciles de instalar y con un abanico de diseños prácticamente infinito, satisfacen las necesidades de un colectivo cada vez más afectado por un mercado inmobiliario que se encuentra al borde del colapso.
Una vivienda triangular fuera de lo común
El inmueble se caracteriza por su forma de “A”, similar a las clásicas cabañas de montaña que aparecen en las comedias románticas estadounidenses, pero con un enfoque moderno y modular. Su estructura, de acero aleado, cuenta con grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural y amplían la sensación de espacio en el interior. A pesar de tratarse de una vivienda modular, incluye balcón en su diseño exterior.
Además, la casa puede adaptarse según las necesidades de cada comprador. De esta forma, el interior permite incluir dormitorio, baño, cocina y zona de estar. La distribución aprovecha la altura de la estructura triangular, permitiendo incluso una zona superior tipo altillo que puede utilizarse como dormitorio o espacio de descanso. El fabricante ofrece diferentes tamaños, con modelos que van desde los 20 hasta los 40 pies, adaptándose a distintos usos y necesidades.
De vivienda vacacional a oficina de trabajo
El propio fabricante sugiere distintas formas de uso para esta casa prefabricada, como estudio o taller, alojamiento tipo glamping, espacio de alquiler temporal, casa de vacaciones o incluso oficina independiente para quienes teletrabajan.
Su versatilidad, derivada de su estructura modular, permite instalarla en distintos entornos, desde parcelas privadas hasta proyectos de carácter turístico. Eso sí, el fabricante advierte de que el precio puede variar en función de la configuración elegida, el tamaño y los acabados.
Además, el coste de transporte no está incluido y se recomienda contactar previamente con el vendedor antes de realizar la compra.
En pleno estancamiento del mercado inmobiliario, con precios desorbitados y una presión constante, este modelo A-Frame se ha convertido en tendencia por su bajo precio en comparación con la vivienda tradicional y por su estética llamativa, ofreciendo una alternativa habitacional, aunque siempre condicionada a la normativa urbanística de cada municipio.
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Dos empresarios canarios, en la lista de clientes de ZP
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- Hugo Marrero, el niño canario que emociona a España cantando en 'La Voz Kids'
- Choque entre el canario Manuel Aarón Fajardo y Aldama: “¿Qué haces tú pisando a Zapatero?”
- El juez investiga al jefe de la Policía Nacional en Canarias por favorecer los negocios de la trama de Zapatero
- El Poder Judicial marca precedente: permite que una jueza canaria renuncie a su plaza para mantener la custodia de sus hijos
- El calor y la calima aprietan en Canarias: la Aemet prevé este viernes hasta 30 grados de temperatura