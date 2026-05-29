Ni hipoteca ni alquiler: así es la nueva casa prefabricada de Amazon que cuesta menos de 13.000 euros y revoluciona las redes sociales

En un momento en el que el precio de la vivienda alcanza máximos históricos, las alternativas habitacionales ganan cada vez más peso. El inquilino busca opciones económicas y rápidas y este tipo de viviendas, fáciles de instalar y con un abanico de diseños prácticamente infinito, satisfacen las necesidades de un colectivo cada vez más afectado por un mercado inmobiliario que se encuentra al borde del colapso.

Una vivienda triangular fuera de lo común

El inmueble se caracteriza por su forma de “A”, similar a las clásicas cabañas de montaña que aparecen en las comedias románticas estadounidenses, pero con un enfoque moderno y modular. Su estructura, de acero aleado, cuenta con grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural y amplían la sensación de espacio en el interior. A pesar de tratarse de una vivienda modular, incluye balcón en su diseño exterior.

Vistas del interior de la casa / Amazon

Además, la casa puede adaptarse según las necesidades de cada comprador. De esta forma, el interior permite incluir dormitorio, baño, cocina y zona de estar. La distribución aprovecha la altura de la estructura triangular, permitiendo incluso una zona superior tipo altillo que puede utilizarse como dormitorio o espacio de descanso. El fabricante ofrece diferentes tamaños, con modelos que van desde los 20 hasta los 40 pies, adaptándose a distintos usos y necesidades.

De vivienda vacacional a oficina de trabajo

El propio fabricante sugiere distintas formas de uso para esta casa prefabricada, como estudio o taller, alojamiento tipo glamping, espacio de alquiler temporal, casa de vacaciones o incluso oficina independiente para quienes teletrabajan.

Su versatilidad, derivada de su estructura modular, permite instalarla en distintos entornos, desde parcelas privadas hasta proyectos de carácter turístico. Eso sí, el fabricante advierte de que el precio puede variar en función de la configuración elegida, el tamaño y los acabados.

Vistas de la estructura de acero aleado / Amazon

Además, el coste de transporte no está incluido y se recomienda contactar previamente con el vendedor antes de realizar la compra.

En pleno estancamiento del mercado inmobiliario, con precios desorbitados y una presión constante, este modelo A-Frame se ha convertido en tendencia por su bajo precio en comparación con la vivienda tradicional y por su estética llamativa, ofreciendo una alternativa habitacional, aunque siempre condicionada a la normativa urbanística de cada municipio.