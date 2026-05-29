Hoy viernes Canarias amanece con cielos nubosos y lluvias débiles según la Aemet

Los cielos nubosos y las lloviznas serán protagonistas este viernes en el norte de las islas y en áreas de medianías, mientras que en el resto del Archipiélago se impondrán los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Aemet. En el mar se espera viento del noreste de fuerza 4 o 5 y marejada.

Predicción del tiempo por islas para este viernes:

LANZAROTE

En el norte y oeste de Lanzarote predominarán los cielos nubosos, aunque tenderán a abrirse durante la jornada hasta quedar en intervalos nubosos.

Existe baja probabilidad de lloviznas débiles y ocasionales. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios y el viento soplará moderado de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Arrecife 17 ºC / 24 ºC

FUERTEVENTURA

La nubosidad se concentrará principalmente en la mitad norte y en el litoral oeste, aunque irá remitiendo durante el día hasta dejar cielos poco nubosos.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. El viento soplará moderado de componente norte, con posibilidad de intervalos ocasionalmente fuertes en el sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Puerto del Rosario 17 ºC / 22 ºC

GRAN CANARIA

En el norte de Gran Canaria, por debajo de los 900-1100 metros, se prevén cielos nubosos con probables lloviznas ocasionales en medianías. A lo largo del día, la nubosidad tenderá a disminuir hasta quedar en intervalos. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios en las costas y registrarán un ligero descenso en el interior. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Las Palmas de Gran Canaria 20 ºC / 22 ºC

TENERIFE

El norte de Tenerife presentará cielos nubosos por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas ocasionales en zonas de medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podría aparecer algún intervalo ocasional en la vertiente sur.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o bajarán ligeramente en el norte y oeste. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este, el extremo oeste y, durante la tarde, en medianías de la vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes. En las costas del oeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz de Tenerife 20 ºC / 24 ºC

LA GOMERA

En el norte de La Gomera se esperan cielos nubosos por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas débiles y ocasionales en medianías. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios o descenderán ligeramente en zonas de interior. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, donde existe baja probabilidad de rachas muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

San Sebastián de La Gomera 20 ºC / 24 ºC

LA PALMA

En el norte y este de La Palma, por debajo de los 1000-1200 metros, se prevén intervalos nubosos con probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. En las costas del oeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz de La Palma 19 ºC / 21 ºC

EL HIERRO

En El Hierro predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día, por debajo de los 900-1100 metros, sin descartar lloviznas ocasionales y dispersas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios en las costas y bajarán ligeramente en el resto de zonas, con descensos localmente moderados en cumbres.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este y en el extremo oeste. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Valverde 14 ºC / 17 ºC