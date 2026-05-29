IQOS reimagina Canarias desde el arte

Hablar de Canarias es hablar de identidad. Una identidad construida a partir de paisajes de volcán y de mar, de tradiciones y costumbres que suenan a timple y saben a sal, y de símbolos que encuentran en la geometría el primer boceto de una pintadera. Todo ello ha definido al archipiélago durante generaciones, pero también lo ha hecho el cambio. El movimiento que trae la apertura a otras culturas y que se palpa en la diversidad de su patrimonio cultural y en la singularidad lingüística. Porque la identidad canaria es algo vivo y plural que se adapta a nuevas formas de expresión sin perder aquello que la hace única.

En este contexto, IQOS apuesta por una colaboración única, apoyando el talento local, para celebrar el Día de Canarias desde una mirada actual. Junto con el artista y director de arte tinerfeño, Lauro Samblás, han creado una obra inspirada en referencias del imaginario canario como el sol, el mar, la strelitzia o la naturaleza isleña, traslada elementos reconocibles del imaginario canario a un lenguaje contemporáneo.

A través de diferentes expresiones -como el arte, la gastronomía o el diseño-, la marca propone una forma de conexión con el territorio que busca generar experiencias vinculadas a la identidad, adaptadas a los códigos del presente.

Esta misma idea de evolución también se refleja en la propia aproximación de IQOS, que apuesta por reinterpretar la forma de consumir tabaco a través de la innovación. Frente al cigarrillo convencional, la marca desarrolla dispositivos electrónicos que calientan el tabaco en lugar de quemarlo, eliminando ese proceso de combustión y, por tanto, el humo y la ceniza.

En línea con esta propuesta innovadora, los últimos desarrollos de su dispositivo, como IQOS ILUMA y su modelo más reciente IQOS ILUMA i, incorporan avances tecnológicos orientados a mejorar la experiencia de uso y a dar respuesta a la transformación de los hábitos en el contexto actual.

Esa lógica de reinterpretación también está presente en la propia propuesta de IQOS dentro de su categoría. Igual que en el terreno creativo se revisitan códigos conocidos desde una nueva mirada, la marca plantea una alternativa basada en la innovación tecnológica para usuarios adultos de tabaco y nicotina. Una propuesta que elimina la combustión y, con ella, reduce de manera significativa el componente más perjudicial del hábito de fumar, que es el humo y los altos niveles de sustancias nocivas. En concreto, IQOS ILUMA emite un 95% menos de sustancias químicas dañinas que los cigarrillos*. Por ello, para IQOS, la evolución y la innovación se sitúa como parte central de su manera de entender el presente.

Así, el Día de Canarias se convierte en una oportunidad para poner en valor una identidad que sigue evolucionando sin perder su esencia. Una forma de celebrar lo que hace único al archipiélago desde códigos actuales, conectando tradición, creatividad e innovación en un mismo relato.