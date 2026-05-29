Jorge Hodgson presenta su nuevo libro ‘Manual financiero para Pymes’

La viabilidad a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas no depende exclusivamente de su capacidad de facturación, sino de la eficiencia estructural de su gestión financiera. En un entorno macroeconómico caracterizado por la volatilidad y el endurecimiento del crédito, el asesor financiero Jorge Hodgson Golding, ha lanzado al mercado su nueva obra titulada "Manual Financiero para Pymes", estrategias prácticas para empresarios.

Publicado bajo el sello de la editorial especializada LID Editorial, perteneciente al Grupo Almuzara, el libro se posiciona como una herramienta indispensable para empresarios, miembros de alta dirección, y los órganos de gobierno de empresas.

Se trata de un manual elaborado desde la experiencia y el conocimiento profesional, con ejemplos prácticos, que pueden dar una perspectiva más real sobre la situación de una Pyme en el ámbito financiero. Un libro sencillo, didáctico, práctico, y muy útil para los empresarios que necesiten tener una visión más clara sobre las finanzas de su empresa.

También, el propósito de la obra es erradicar la ceguera financiera, un fenómeno común entre fundadores y directores generales que consiste en la incapacidad de anticipar tensiones de liquidez a pesar de registrar resultados de ventas positivos, que lejos de los planteamientos académicos abstractos, desglosa un modelo de gestión basado en la perspectiva técnica de un analista de riesgos y la visión pragmática de un inversor.

El manual ha recibido excelentes valoraciones y citas por parte de la comunidad económica, destacando especialmente el respaldo de figuras de relevancia como Daniel Lacalle, Miguel Anxo Bastos, y Gonzalo Bernardos. También, por parte del empresario y abogado del estado Mario Conde, y del reconocido Xavier Marcet, uno de los gurús del management. Se suman las periodistas económicas Susana Criado de Radio Intereconomía y Silvia Jato.

La arquitectura estratégica del manual se articula en diferentes pilares tácticos que abordan las áreas más críticas de la gestión corporativa actual, además, diseña un modelo de valor orientado a transformar la empresa en un sistema corporativo financiero automatizado y eficiente.

“El verdadero reto del empresario actual no es aprender de finanzas, sino dominar la dimensión estratégica del capital”, afirma Hodgson. El autor explica que este manual ha sido concebido expresamente para transferir las metodologías de la gran empresa al tablero de la Pyme.

La presentación del libro será en Madrid, el jueves 18 de junio, en el “Hotel Meliá Fenix”, en donde participará Hilario Alfaro, el presidente de Madrid Foro Empresarial, la periodista económica Susana Criado, quien conducirá el evento, y la Editorial Manager de Lid, Laura Madrigal. Asistirán numerosos empresarios, además de diferentes personalidades de la capital. La siguiente semana, el jueves 25 de junio realizarán la presentación del libro en la isla de Tenerife, en concreto en “La Laguna Gran Hotel”, en donde estará presente José Carlos Francisco, presidente del CES, y el periodista Roberto González.

Respecto a Jorge Hodgson, es especialista en estrategia financiera y finanzas corporativas con base en las Islas Canarias. Es el fundador y socio director de Hodgson Strategies, despacho de referencia en asesoramiento a empresas. Su dilatada trayectoria profesional incluye funciones de responsabilidad en destacadas compañías multinacionales y entidades bancarias. Cuenta con una amplia formación académica, y, ha logrado destacados premios nacionales a nivel empresarial.

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Por su parte, LID Editorial, sello integrado en el Grupo Almuzara, es la editorial líder en España en la publicación de libros de empresa, management y economía, contribuyendo activamente a la difusión del conocimiento corporativo y la formación de directivos.