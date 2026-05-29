A juicio una banda de narcotraficantes que traía droga en avión desde Amsterdam a Canarias

La Audiencia Provincial de Las Palmas comenzará a partir del martes un macrojuicio contra 15 personas acusadas de integrar una presunta organización criminal que traía drogas desde Países Bajos hasta Gran Canaria y Fuerteventura. La red operó entre 2018 y 2020 y se encargaba de introducir cocaína, heroína, hachís y éxtasis mediante mulas que viajaban en avión con la droga oculta en el interior del cuerpo.

Después, los miembros de la trama vendían la sustancia estupefaciente a través de llamadas a un teléfono y con transacciones directas en un domicilio. Uno de los acusados, identificado con las iniciales E. R. R., era quien presuntamente facilitaba la droga, en gran cantidad, desde la ciudad de Ámsterdam y se encargaba de localizar a los intermediarios en el Archipiélago.

Los compradores directos de la sustancia, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, eran dos varones conocidos por los alias de Jefry y El Matutano que se ocupaban de la distribución de la droga. El primero, con el fin de enriquecerse, habría liderado las ventas en una vivienda del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. Para ello habría utilizado una casa de la calle Marín y Cubas y varios domicilios de la calle Ingeniero Ramírez Doreste como lugares de custodia y distribución.

Adulteraban la droga

La sustancia se vendía mediante un sistema de reparto a domicilio que funcionaba las 24 horas a través de teléfonos móviles que podían recibir hasta un centenar de llamadas diarias.

La Fiscalía describe una estructura jerarquizadaen la que algunos acusados se encargaban de captar correos humanos, otros de "cocinar" y adulterar la droga y otros de distribuirla directamente a consumidores y pequeños vendedores.

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió el 5 de julio de 2020, cuando tres personas llegaron al aeropuerto de Gran Canaria en un vuelo procedente de Ámsterdam transportando droga en el interior de sus cuerpos. A cambio, se les entregó 3.000 euros a cada uno de ellos como contraprestación. Los agentes interceptaron más de un kilo de heroína y cerca de 900 gramos de cocaína, sustancias cuyo valor en el mercado ilícito superaba los 148.000 euros, según la acusación.

Empleaban un sistema de reparto a domicilio que funcionaba las 24 horas del día a través de teléfonos móviles

La operación policial incluyó múltiples registros en viviendas de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Ingenio y Puerto del Rosario. En ellos se intervinieron diferentes cantidades de cocaína, heroína, MDMA, cannabis, básculas de precisión, productos para el corte de la droga y cerca de 100.000 euros en efectivo presuntamente procedentes de la actividad ilícita.

Entre los inmuebles investigados figura una vivienda de la calle Ingeniero Ramírez Doreste, en la capital grancanaria, donde los agentes localizaron cocaína, hachís, anotaciones manuscritas sobre ventas y dos cajas fuertes con dinero y droga. También se halló un bote de 25 kilos de cafeína que, según la Fiscalía, se utilizaba para adulterar sustancias estupefacientes.

Traslado a Fuerteventura

La investigación sostiene además que parte de la droga era trasladada posteriormente a Fuerteventura, donde varios acusados presuntamente la distribuían a vendedores minoristas. Como consecuencia de las diligencias policiales practicadas, a los presuntos narcotraficantes se les decomisó una cantidad económica cercana a los 100.000 euros que portaban entre todos y supuestamente provenía de ganancias como consecuencia de la venta de sustancias estupefacientes. Según la Fiscalía, todas estas cantidades intervenidas estaban destinadas a ser introducidas en el mercado ilícito para su venta a terceros.

La Fiscalía acusa a la mayoría de los procesados de delitos contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y agravados por notoria importancia y de integración en grupo criminal. Para tres de los considerados principales responsables solicita nueve años de prisión por narcotráfico y otros dos años por pertenencia a organización criminal, además de multas de hasta 350.000 euros. Y, para las personas que colaboraron como 'mulas' para el traslado de la droga reclama condenas de siete años y un mes de prisión.

Penas agravadas

Para dos de los acusados se agravan las penas solicitadas debido a que cuentan con antecedentes penales por delitos similares que computan a efectos de reincidencia. Además, el Ministerio Público reclama otras penas accesorias como la inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo o el pago de las costas procesales.

El juicio comenzará el próximo martes en la Sección Primera y está previsto que se prolongue en varias sesiones hasta el 15 de junio debido al elevado número de acusados y pruebas propuestas.