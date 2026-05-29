La marca Aqualia celebra su 25º aniversario como referente mundial de la gestión eficiente del agua
La marca Aqualia, creada en 2001 para agrupar la actividad de gestión del agua en el Grupo FCC, ha abanderado la expansión internacional de la compañía. En este periodo, la empresa ha incrementado su presencia desde los 700 municipios en España a los 2.347 ayuntamientos en 19 países
a marca Aqualia nació en 2001 con el objetivo de articular una nueva cultura de operador moderno para la actividad del agua que el Grupo FCC prestaba a través de diferentes compañías. Desde este momento, Aqualia actuó como una marca de consenso. 25 años después, y ya con el fondo ético IFM en el accionariado, ese propósito se ha cumplido y amplificado a través de cada servicio que la compañía presta en los territorios en los que desarrolla su actividad.
La presencia territorial ha evolucionado también de forma notable: de los 700 municipios atendidos en España en 2002, Aqualia ha pasado a gestionar servicios en 2.347 ayuntamientos repartidos en 19 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Italia, Japón, México, Omán, Perú, Portugal, Qatar, República Checa y Rumanía.
La marca Aqualia va más allá de la identidad visual, ya que representa una cultura de servicio público que, en este cuarto de siglo ha convertido a la compañía en uno de los operadores de servicios de agua líderes a nivel internacional.
Presente en Canarias desde 1991
Aqualia opera en Canarias desde hace más de 35 años, incluso antes de la creación de la marca. La compañía inició su actividad en marzo de 1991 con la gestión del agua en Tegueste y posteriormente en septiembre del mismo año en Puerto de la Cruz. Desde entonces, ha crecido de la mano del territorio hasta estar presente hoy, junto a su filial Entemanser, en 32 municipios del archipiélago.
Este recorrido no es solo una trayectoria empresarial, sino un compromiso firme con las islas y con las personas que viven en ellas. Aqualia y Entemanser son hoy una realidad profundamente vinculada a Canarias, integrada en su día a día y en el desarrollo de sus municipios.
Con un equipo de 472 profesionales, más del 90% canarios, la compañía trabaja cada día para garantizar un servicio esencial cercano, sostenible e innovador, contribuyendo al bienestar de la ciudadanía y al futuro de un territorio único en el mundo.
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