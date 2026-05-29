El mercado de la vivienda sigue siendo un problema en España: así lo piensa el 48,8% de los ciudadanos, según el CIS

Tras la encuesta del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de mayo, el acceso a la vivienda continúa consolidándose como la principal preocupación de los españoles. El 48,8% de los encuestados señala el mercado inmobiliario como uno de los mayores problemas del país, por encima de la economía y la inmigración.

La vivienda alcanza máximos históricos en el CIS

Las menciones a la vivienda, un problema de gran calado social y sin solución rápida aparente, han aumentado 7,5 puntos respecto al mes de abril, superando incluso el anterior máximo registrado en marzo, cuando alcanzó el 43,5%.

El problema inmobiliario no solo preocupa a nivel general, sino que también lidera la lista de cuestiones que más afectan personalmente a los ciudadanos, con un 30,7% de respuestas, cinco puntos más que en abril. El estudio refleja así cómo las dificultades para acceder a una vivienda se han convertido en uno de los principales focos de preocupación para miles de familias españolas.

Archivo - El presidente del CIS, José Felix Tezanos / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El alquiler y la falta de oferta siguen marcando el debate

El nuevo repunte llega después de que el Congreso rechazara el decreto que contemplaba medidas como el límite del 2% a la subida de los alquileres o la prórroga extraordinaria de contratos hasta finales de 2027.

La caída de estas medidas coincidió con un nuevo aumento de la preocupación ciudadana por la situación del mercado inmobiliario. En ciudades como Madrid, Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria, la presión del alquiler, la escasez de oferta y el impacto del turismo continúan dificultando el acceso a una vivienda asequible.

Una preocupación cada vez más extendida

El CIS confirma así que la vivienda ya no se percibe únicamente como un problema económico, sino como una cuestión que afecta directamente a la estabilidad y calidad de vida de millones de personas. Mientras los precios siguen creciendo y la oferta continúa siendo insuficiente, el acceso a una vivienda digna se mantiene como uno de los grandes desafíos sociales en España.