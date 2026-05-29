‘MISLAnd’: El festival que impulsa y pretende dar visibilidad al talento musical canario
Será en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología el próximo viernes 19 y sábado 20 de junio
La organización, encabezada por su promotor David Calero, agradece al equipo del Museo Elder y en especial a su director José Gilberto Moreno, por apoyar esta iniciativa que tiene como objetivo promoverlamúsicadecreaciónpropiadelosartistas canarios
MISLAnd un proyecto que nace con el objetivo innegociable de reivindicar, impulsar y dar visibilidad al talento musical canario con perspectiva de futuro. En esta edición, el festival se sumerge de lleno en el Rock & Roll en todas sus vertientes y subgéneros, reuniendo a una selección de las bandas más potentes del archipiélago.
Nace junto a profesionales de confianza del sector (artistas, promotores y mánagers), un primer cartel que destaca por la experiencia, la calidad de composición y el potente directo de sus integrantes. Además, esta edición contará con el respaldo de la conocida formación canaria Última Llave, que se suma al proyecto como embajadora de la cita.
Más allá de la música: Talleres de ciencia y debate sobre el sector
Bajo el marco de colaboración con el Museo Elder, el festival enriquecerá su programación con actividades paralelas durante el transcurso del evento. El recinto acogerá diversos talleres que relacionarán el campo del sonido conla ciencia, ofreciendo una experiencia interactiva y divulgativa a los asistentes.
Asimismo, se llevará a cabo una mesa redonda bajo el lema "El valor del talento canario". Donde diferentes invitados de la industria harán especial hincapié en la importancia de fomentar locales para la divulgación de la cultura musical, de grupos emergentes, y para dignificar y respetar el caché de los artistas canarios en los escenarios.
Un jurado profesional y tres premios económicos en liza
La gran novedad del MISLAnd es su carácter competitivo. Las bandas emergentes y consolidadas del cartel serán valoradas por un jurado de expertos vinculados estrechamente al sector de la música. Los galardones se dividirán en tres categorías clave:
- PremioalaPuestaen Escena
- PremioalaComposición
- PremioalmejorDirecto
- Alostentarelroldeembajadoryactuardeformaespecial,elgrupo ÚltimaLlavenoformarápartedeeste concurso de bandas, garantizando así la plena equidad entre los participantes que optan a los premios.
Dos días de programación equilibrada y de alto voltaje
El formato cuenta con dos días de festival el viernes19yelsábado20dejunio, garantizando una dosis permanente de energía y emoción:
- Viernes19dejunio:El festival arrancará desde La Palma con la veteranía Blues y Rock & Roll de Eremiot y la tripulación. Desde Lanzarote llegará el Pop-Rock alternativo, funky y electrónico de Y̶A̶ ̶N̶O̶ TE QUIERO. La jornada continuará con el indie rock y la psicodelia de TheCheapestRedWine, y cerrará de nuevo con acento conejero gracias al Hard Rock de Clavelitos.
- Sábado20dejunio:Lafuerzadelsegundodíaseabriráconlasorpresa,personalidadyrock experimental
de la banda palmera Tal!!!. Tomará el relevo desde Fuerteventura el trío Supawayah!, destilando Rock, Funky, Rap y Reggae. La frecuencia y la potencia vocal seguirán subiendo con el Hard Rock y Post-Grunge de Bífidos, para culminar la edición por todo lo alto con el Pop-Rock y electrónica de los tinerfeñosVivalepop.
Con este despliegue, MISLAndespera consolidarse como una marca intrínsecamente asociada al talento canario, el descubrimiento, el futuro y la calidad de artistas con música de creación propia en Canarias.
Las entradas saldrán a la venta a partir del 30 de Mayo "DÍA DE CANARIAS" a un precio de 12€ el Viernes 12 de junio, a 12€ el Sábado 20 de junio y a 20€ el Bono de dos días en www.museoelder.esy www.misland.es.
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