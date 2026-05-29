‘MISLAnd’: El festival que impulsa y pretende dar visibilidad al talento musical canario

MISLAnd un proyecto que nace con el objetivo innegociable de reivindicar, impulsar y dar visibilidad al talento musical canario con perspectiva de futuro. En esta edición, el festival se sumerge de lleno en el Rock & Roll en todas sus vertientes y subgéneros, reuniendo a una selección de las bandas más potentes del archipiélago.

Nace junto a profesionales de confianza del sector (artistas, promotores y mánagers), un primer cartel que destaca por la experiencia, la calidad de composición y el potente directo de sus integrantes. Además, esta edición contará con el respaldo de la conocida formación canaria Última Llave, que se suma al proyecto como embajadora de la cita.

Más allá de la música: Talleres de ciencia y debate sobre el sector

Bajo el marco de colaboración con el Museo Elder, el festival enriquecerá su programación con actividades paralelas durante el transcurso del evento. El recinto acogerá diversos talleres que relacionarán el campo del sonido conla ciencia, ofreciendo una experiencia interactiva y divulgativa a los asistentes.

Asimismo, se llevará a cabo una mesa redonda bajo el lema "El valor del talento canario". Donde diferentes invitados de la industria harán especial hincapié en la importancia de fomentar locales para la divulgación de la cultura musical, de grupos emergentes, y para dignificar y respetar el caché de los artistas canarios en los escenarios.

Un jurado profesional y tres premios económicos en liza

La gran novedad del MISLAnd es su carácter competitivo. Las bandas emergentes y consolidadas del cartel serán valoradas por un jurado de expertos vinculados estrechamente al sector de la música. Los galardones se dividirán en tres categorías clave:

PremioalaPuestaen Escena

PremioalaComposición

PremioalmejorDirecto

Alostentarelroldeembajadoryactuardeformaespecial,elgrupo ÚltimaLlavenoformarápartedeeste concurso de bandas, garantizando así la plena equidad entre los participantes que optan a los premios.

‘MISLAnd’: El festival que impulsa y pretende dar visibilidad al talento musical canario / LP/DLP

Dos días de programación equilibrada y de alto voltaje

El formato cuenta con dos días de festival el viernes19yelsábado20dejunio, garantizando una dosis permanente de energía y emoción:

Viernes19dejunio: El festival arrancará desde La Palma con la veteranía Blues y Rock & Roll de Eremiot y la tripulación . Desde Lanzarote llegará el Pop-Rock alternativo, funky y electrónico de Y̶A̶ ̶N̶O̶ TE QUIERO . La jornada continuará con el indie rock y la psicodelia de TheCheapestRedWine , y cerrará de nuevo con acento conejero gracias al Hard Rock de Clavelitos .

El festival arrancará desde La Palma con la veteranía Blues y Rock & Roll de . Desde Lanzarote llegará el Pop-Rock alternativo, funky y electrónico de . La jornada continuará con el indie rock y la psicodelia de , y cerrará de nuevo con acento conejero gracias al Hard Rock de . Sábado20dejunio:Lafuerzadelsegundodíaseabriráconlasorpresa,personalidadyrock experimental

de la banda palmera Tal!!!. Tomará el relevo desde Fuerteventura el trío Supawayah!, destilando Rock, Funky, Rap y Reggae. La frecuencia y la potencia vocal seguirán subiendo con el Hard Rock y Post-Grunge de Bífidos, para culminar la edición por todo lo alto con el Pop-Rock y electrónica de los tinerfeñosVivalepop.

Con este despliegue, MISLAndespera consolidarse como una marca intrínsecamente asociada al talento canario, el descubrimiento, el futuro y la calidad de artistas con música de creación propia en Canarias.

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