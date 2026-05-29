Oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite expulsar hasta 3 años a un vecino por ruidos o actividades molestas

Vivir en una comunidad de vecinos presenta una serie de problemas de convivencia que, en ocasiones, pueden ir mucho más allá de una simple discusión entre propietarios.

Ruidos constantes, actividades molestas, usos indebidos de la vivienda que puedan generar peligros para el resto de residentes o, en general, conductas que afecten a la convivencia del edificio pueden acabar en los tribunales si no cesan tras el requerimiento de la comunidad, llegando incluso a privar al vecino conflictivo del derecho a seguir utilizando su vivienda.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

Atendiendo al artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, ni el propietario ni el ocupante de una vivienda pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad o que resulten dañinas, molestas, peligrosas, insalubres o ilícitas.

Es decir, los ruidos continuos, las fiestas reiteradas hasta altas horas de la noche, las actividades peligrosas, los problemas de salubridad derivados de la falta de higiene o los usos ilegales de la vivienda entran dentro de este tipo de situaciones, pudiendo dar lugar a acciones judiciales si afectan al resto de vecinos.

Cabe destacar que la norma no solo afecta al propietario de la vivienda, sino que también puede aplicarse a inquilinos u otros ocupantes que estén causando el problema dentro del inmueble.

La comunidad no puede expulsar directamente al vecino

La ley deja claro que la comunidad de propietarios no puede echar por sí sola a un vecino de su casa. Para ello es necesario seguir un procedimiento legal concreto. El primer paso corresponde al presidente de la comunidad, que debe requerir formalmente al infractor para que cese la actividad molesta. Este aviso puede producirse por iniciativa propia o a petición de cualquier vecino afectado.

Si la conducta continúa tras el requerimiento, la comunidad podrá aprobar en junta el inicio de acciones judiciales. A partir de ahí, será un juez quien determine si procede adoptar medidas contra el propietario o el ocupante de la vivienda.

¿Qué consecuencias puede tener un vecino si no cesa su actividad molesta?

Según establece la ley, el juez puede acordar distintas medidas en función de la gravedad del caso, como la cesación definitiva de la actividad, indemnizaciones por daños y perjuicios o incluso la privación del derecho de uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.

Además, si quien realiza la actividad molesta es un inquilino u ocupante distinto del propietario, la sentencia también puede extinguir su contrato o derecho de uso y ordenar su desalojo inmediato.

La normativa también contempla medidas cautelares. Esto significa que, incluso antes de que exista una sentencia firme, el juez puede ordenar el cese inmediato de la actividad si considera que existen motivos suficientes. De esta forma, la comunidad puede intentar frenar los perjuicios mientras se resuelve el procedimiento judicial.

Una herramienta legal cada vez más utilizada

El aumento de conflictos vecinales relacionados con ruidos, pisos turísticos o actividades molestas ha provocado que muchas comunidades recurran cada vez más a este tipo de mecanismos legales.

No obstante, la ley exige siempre acreditar la existencia de las molestias y respetar el procedimiento judicial correspondiente antes de poder limitar el uso de una vivienda.