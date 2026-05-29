¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria

El sábado 30 de mayo, aunque es festivo autonómico en el Archipiélago por el Día de Canarias, está autorizado como día de apertura comercial, por lo que hacer la compra el día festivo en Gran Canaria no será imposible. Bien es cierto que muchos comercios permanecerán cerrados o con horarios especiales, pero no serán todos. Esta será la lista de establecimientos abiertos para la jornada de mañana:

Supermercados abiertos:

Las tiendas de la cadena Hiperdino permanecerán abiertas en toda la Isla, salvo el SuperDino León y Castillo que es la única que figura como cerrada. Otras tiendas tendrán un horario especial hasta las 15.00 horas, según informa la empresa en su web.

Tiendas Hiperdino con horario especial hasta las 15.00 horas:

SuperDino Málaga — 09:00 a 15:00.

— 09:00 a 15:00. SuperDino Murga — 09:00 a 15:00.

— 09:00 a 15:00. SuperDino Senador Castillo Olivares — 09:00 a 15:00.

— 09:00 a 15:00. SuperDino Bernardo de la Torre — 09:00 a 15:00.

— 09:00 a 15:00. SuperDino Franchy Roca — 09:00 a 15:00.

Mercadona, como suele hacer habitualmente los días festivos de apertura comercial, abrirá sus tiendas en horario especial hasta las 15.00 horas.

En el caso de Spar Gran Canaria, sabemos que la empresa cuenta con varias tiendas que siempre permanecen abiertas los domingos y festivos. No obstante, el comercio recomienda consultar las tiendas abiertas en el buscador que tienen disponible dentro de su página web, en el que puedes filtrar por supermercados y municipios.

Estas son las tiendas de Spar Gran Canaria que abren siempre domingos y festivos en horario completo:

SPAR Aeropuerto — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Agüimes — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Alegranza — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Anfi — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Arguineguín — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Avda. Carlos V — 08:30-22:00.

— 08:30-22:00. SPAR Avda. de Canarias — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Bahía Feliz — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Balos — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Ciudad Jardín — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR El Pino — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Las Canteras — 09:00-22:00.

— 09:00-22:00. SPAR Pi y Margall — 09:00-22:00.

— 09:00-22:00. SPAR Siete Palmas — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Maritim — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Yumbo — 08:00-22:00.

— 08:00-22:00. SPAR Arguineguín Express — 09:00-21:30.

— 09:00-21:30. SPAR Anfi Tauro — 08:00-21:00.

— 08:00-21:00. SPAR Aloe — 08:00-21:00.

— 08:00-21:00. SPAR Almatriche — 09:00-21:00.

— 09:00-21:00. SPAR Barrio Nuevo — 07:30-21:45.

— 07:30-21:45. SPAR Primero de Mayo — 08:15-21:45.

— 08:15-21:45. SPAR Sonnenland — 08:00-21:30.

— 08:00-21:30. SPAR Monte Feliz — 08:00-21:00.

— 08:00-21:00. SPAR Altamar — 08:00-20:00.

— 08:00-20:00. SPAR Anfi Mini — 08:00-18:00.

El mercado de Vegueta también permanecerá abierto de 7:30 hasta las 14:30 horas para quienes decidan hacer sus compras aquí.

Centros comerciales abiertos:

En el caso de los centros comerciales es mucho más sencillo, en la jornada de mañana, 30 de mayo de 2026 estarán abiertos todos los de la Isla en su horario habitual. Algunos, como el C.C Las Arenas tienen programaciones especiales por el Día de Canarias en las que harán actividades como alfombras de sal y juegos tradicionales.

El Corte Inglés de Siete Palmas y el de Mesa y López también estarán abiertos mañana desde las 9:30 horas hasta las 21:30 de la noche.

En cuanto a las zonas comerciales como Triana o Mesa y López no hay información concreta, la apertura comercial está autorizada este 30 de mayo, aunque cada tienda podrá aplicar su propio horario.