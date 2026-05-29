Telefónica refuerza su red y proporciona conectividad con motivo de la visita del papa León XIV

Telefónica ha anunciado que realizará una optimización de la red sin precedentes con motivo de la gira pastoral de León XIV que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias (Gran Canaria y Tenerife) del 6 al 12 de junio, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

Asimismo, Telefónica será el colaborador tecnológico de la visita del Papa a España, asumiendo la responsabilidad de garantizar las comunicaciones de la comitiva pontificia y de la organización que acompaña a León XIV en su gira pastoral.

"Durante la visita del Papa León XIV a España ponemos toda nuestra capacidad tecnológica y humana al servicio de un evento de gran relevancia social, garantizando una conectividad robusta a todos los asistentes, así como al personal que desarrolle su actividad profesional", ha comentado el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa.

Unidades móviles

Además de esta operativa en la red, Telefónica ha añadido que desplegará cuatro unidades móviles dotadas de 5G de "altas prestaciones" y diez mochilas satelitales en "puntos clave" como refuerzo de cobertura, ante la gran afluencia prevista de personas.

Por último, adicionalmente se desplazará un "equipo especial" de personal técnico de Telefónica que ofrecerá soporte en calle '24x7' para supervisar sobre el terreno el funcionamiento de la red y realizar una intervención inmediata en caso de ser necesaria.