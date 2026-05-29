La UE cambia las normas: los vehículos nuevos en Canarias deberán incorporar sistemas para detectar la tasa de alcohol al volante a partir de julio

La Unión Europea dará un nuevo paso hacia la seguridad vial a partir del próximo mes de julio, con los sistemas avanzados de ayudas a la conducción. Desde entonces, todos los vehículos nuevos matriculados deberán cumplir con las nuevas exigencias marcadas por la Unión Europea.

El alcoholímetro antiarranque llega a los coches nuevos

Uno de las principales causas de la siniestralidad vial es el alcohol al volante y desde la DGT implementan campañas para vigilar y concienciar a los conductores de sus efectos. Sin embargo, la Unión Europea va un paso más allá y rodos los vehículos nuevos incorporen la preinstalación del sistema Alcolock, un dispositivo capaz de impedir el arranque del vehículo si el conductor supera la tasa de alcohol permitida.

El Alcolock funciona mediante un alcoholímetro conectado al sistema de arranque. Si detecta una tasa superior a la permitida, bloquea el encendido del motor. Un factor clave es que todos los vehículos contarán con la preinstalación, pero solo se instalará en los coches indique la DGT o un juez y será en aquellos en los que los conductores sean reincidentes y cuenta con varias sanciones.

Según los datos de seguridad vial europeo, la incorporación de estos dispositivos podrían reducir hasta un 65% los accidentes de tráfico relacionados con el consumo del alcohol.

Tráfico intensifica los controles de alcohol y drogas / LP

Detectar distracciones al volante

La nueva normativa también obligará a utilizar el sistema DDR-ADR, una tecnología diseñada para detectar distracciones al volante. Este asistente de ayuda a la conducción utiliza cámaras interiores, sensores y análisis del comportamiento del vehículo para detectar movimientos de cabeza, dirección de la mirada o pérdida de atención.

Actúa cuando detecta una pérdida de atención, emitiendo alertar visuales, acústicas o vibraciones en el volante para alertar al conductor y que vuelva a prestar plena atención en la carretera.

Desde Tráfico recuerdan que "en 2025 la conducción distraída estuvo presente en el 24 % de los accidentes mortales en vías interurbanas en España, el cansancio y la fatiga en el 11 %".

Sistema para detectar distracciones de los conductores / DGT

Frenado automático para proteger a peatones y ciclistas

Otra de las novedades, es la incorporación del sistema AAEB-PCD, un frenado autónomo de emergencia capaz de detectar peatones y ciclistas y actuar para evitar atropellos o reducir sus consecuencias.

El objetivo de la instalación de este sistema es actuar automáticamente cuando se identifica una situación peligrosa, reduciendo así la gravedad de las consecuencias.

Sistemas ADAS ya obligatorios

Desde julio de 2024 ya son obligatorios en nuevas matriculaciones otros sistemas ADAS como:

Sistema de mantenimiento de carril

Asistente inteligente de velocidad (ISA)

Señal de frenado e emergencia

Control presión de neumáticos

Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención.

Detector de marcha atrás

Preinstalación del alcoholímetro antiarranque.

Con esto, la Unión Europea busca reducir el número de muertos en las carreteras debido a fallos humanos. Gracias a estos sistemas, los conductores cuenta con una ayuda extra para mejorar la seguridad vial, pero estos no sustituyen la responsabilidad de cada usuario al volante.