La Aemet mantiene el aviso por viento en Canarias: rachas fuertes este domingo

Canarias cerrará el fin de semana con una situación meteorológica marcada por los vientos alisios y la presencia de nubes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos nubosos en medianías del norte, donde podría registrarse alguna llovizna débil y ocasional durante las primeras horas del día.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las máximas subirán ligeramente en algunos puntos del norte y las medianías. El viento seguirá siendo protagonista, con intervalos fuertes y posibles rachas localmente muy fuertes en las zonas habituales de aceleración.

LANZAROTE

Nuboso a primeras horas, tendiendo durante la mañana a intervalos nubosos en el norte y a poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 - 25

FUERTEVENTURA

Nuboso a primeras horas, tendiendo durante la mañana a poco nuboso. Por la noche volverán los cielos nubosos al norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 19 - 24

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 800-1000 metros, nuboso con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional de madrugada en medianías y apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, predominio de cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el norte, especialmente en medianías donde pueden ser moderados. Viento moderado del nordeste, siendo fuerte en vertientes sureste y oeste donde localmente son probables las rachas muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 900-1000 metros, nuboso con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional de madrugada en medianías y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en la vertiente oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte por la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 25

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 900-1000 metros, nuboso con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional de madrugada en medianías y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 20 - 23

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 900-1000 metros, nuboso con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 19 - 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte que tiende a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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