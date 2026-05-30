Ángel Víctor Torres elogia el carácter resiliente del pueblo canario en su día: "Un pueblo que siempre brega"
El ministro destaca que Canarias es una tierra de historia, solidaridad y futuro que afronta las adversidades dando siempre lo mejor de sí
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, felicitó este sábado a los canarios con motivo del Día de Canarias y puso en valor el carácter de un pueblo que, según destacó, "siempre brega" ante las dificultades y ofrece "lo mejor de sí" en los momentos más complejos.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Torres aseguró que el Archipiélago tiene "muchas razones para celebrar con orgullo su día" y reivindicó la identidad de una tierra marcada por su historia, sus tradiciones y su capacidad de mirar al futuro.
El ministro definió a Canarias como una comunidad donde conviven la solidaridad, la humanidad, la empatía y la innovación, subrayando que la condición insular y la distancia geográfica han contribuido a forjar un carácter resiliente entre sus habitantes.
Asimismo, recordó una de las estrofas del himno de Canarias para destacar que las Islas son un archipiélago que "lucha con nobleza" y que mantiene vivo el deseo de paz y convivencia.
Torres concluyó su mensaje trasladando su felicitación a todos los canarios con motivo de la celebración del 30 de mayo, una jornada que conmemora la constitución del primer Parlamento de Canarias en 1983.
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