Canarias busca a sus referentes turísticos: último día para optar a los premios del sector
El Gobierno de Canarias cierra este sábado el plazo para presentar candidaturas a unos galardones que reconocen la innovación, sostenibilidad y calidad del sector
El turismo canario tiene este sábado una fecha marcada en el calendario. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias cierra el plazo para presentar candidaturas a los Premios de Turismo Islas Canarias 2026, unos galardones que reconocen cada año a las personas, empresas e instituciones que contribuyen al desarrollo y proyección del principal motor económico del Archipiélago.
La convocatoria ya ha recibido 32 propuestas y, por primera vez en su historia, la ceremonia de entrega se celebrará en Fuerteventura, coincidiendo con los actos del Día Mundial del Turismo.
Últimas horas para presentar candidaturas
Los premios distinguen iniciativas y trayectorias vinculadas a ámbitos clave para el futuro del sector, como la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusión, la calidad de los servicios turísticos y la creación de empleo.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó el compromiso del sector turístico canario con la mejora continua y animó a administraciones, asociaciones y entidades vinculadas al turismo a presentar sus propuestas antes de que concluya el plazo.
Las candidaturas pueden formalizarse de manera telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias y cada entidad podrá presentar una única propuesta por categoría.
Seis categorías para reconocer el talento turístico
La edición de 2026 contempla seis modalidades: Excelencia Turística, Trayectoria Turística, Empleo Sostenible, Innovación, Accesibilidad e Inclusividad y Destino Turístico Sostenible.
Con estos reconocimientos, el Ejecutivo autonómico busca visibilizar proyectos que contribuyan a reforzar la competitividad del destino Canarias y a impulsar un modelo turístico más innovador, accesible y respetuoso con el entorno.
No podrán optar a los galardones aquellas personas o entidades que ya hayan sido distinguidas anteriormente con reconocimientos turísticos concedidos por el Gobierno de Canarias.
Fuerteventura acogerá la gala por primera vez
La entrega de los Premios de Turismo Islas Canarias tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario, convirtiéndose en la primera edición celebrada en Fuerteventura.
El jurado estará compuesto por representantes del ámbito empresarial, sindical, académico y turístico de las Islas, encargados de evaluar las candidaturas y seleccionar a los premiados de una edición que busca poner en valor las mejores iniciativas del sector turístico canario.
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