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Fernando Clavijo ensalza las raíces y el patrimonio canario en el Día de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias destaca el legado de las generaciones anteriores y el talento que proyecta a las Islas más allá de sus fronteras

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo / GOBIERNO DE CANARIAS

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó la celebración del Día de Canarias para poner en valor las raíces, las tradiciones y el patrimonio que definen la identidad del Archipiélago.

A través de una publicación en la red social X, Clavijo destacó que la esencia de Canarias se sustenta en unas "raíces profundas" que han sido transmitidas de generación en generación y que siguen marcando el carácter de las Islas.

"Quienes somos nos identifica, nuestras tradiciones nos unen y nuestro talento nos proyecta más allá de nuestras fronteras", señaló el presidente en su mensaje con motivo del 30 de mayo.

Clavijo también hizo referencia al patrimonio natural canario y al papel de quienes han contribuido a construir la realidad actual del Archipiélago. En este sentido, subrayó que Canarias es hoy lo que es gracias al esfuerzo de las generaciones que precedieron a las actuales y al trabajo diario de quienes continúan cuidando y engrandeciendo esta tierra.

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El presidente concluyó su felicitación trasladando un mensaje de reconocimiento a todos los canarios en una jornada dedicada a celebrar la identidad, la historia y el futuro de las Islas.

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