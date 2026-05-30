Fernando Clavijo ensalza las raíces y el patrimonio canario en el Día de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó la celebración del Día de Canarias para poner en valor las raíces, las tradiciones y el patrimonio que definen la identidad del Archipiélago.

A través de una publicación en la red social X, Clavijo destacó que la esencia de Canarias se sustenta en unas "raíces profundas" que han sido transmitidas de generación en generación y que siguen marcando el carácter de las Islas.

"Quienes somos nos identifica, nuestras tradiciones nos unen y nuestro talento nos proyecta más allá de nuestras fronteras", señaló el presidente en su mensaje con motivo del 30 de mayo.

Clavijo también hizo referencia al patrimonio natural canario y al papel de quienes han contribuido a construir la realidad actual del Archipiélago. En este sentido, subrayó que Canarias es hoy lo que es gracias al esfuerzo de las generaciones que precedieron a las actuales y al trabajo diario de quienes continúan cuidando y engrandeciendo esta tierra.

El presidente concluyó su felicitación trasladando un mensaje de reconocimiento a todos los canarios en una jornada dedicada a celebrar la identidad, la historia y el futuro de las Islas.