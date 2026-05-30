Dr. Martín Luque: «La boca puede dar la primera señal»

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, IOC Clínica Dental ha puesto en marcha la primera Unidad de Salud Oral y Tabaquismo impulsada por una clínica privada en Canarias. Una iniciativa pionera que nace con el objetivo de prevenir, detectar y acompañar a los pacientes frente a los efectos del tabaco y los nuevos dispositivos de consumo sobre la salud oral. Hablamos con el Dr. Martín Luque, CEO de IOC Clínica Dental, sobre el impacto del tabaquismo en la boca, el auge del vapeo entre jóvenes y la necesidad de seguir avanzando en sensibilización y detección precoz.

Dr. Martín Luque, ¿por qué decide IOC impulsar una Unidad de Salud Oral y Tabaquismo?

Porque creemos que la odontología ya no puede limitarse solo a tratar dientes. La boca forma parte de la salud general y, muchas veces, es el primer lugar donde aparecen señales de alerta importantes.

El tabaco tiene un impacto enorme sobre la salud oral: cáncer oral, enfermedades periodontales, pérdida de piezas dentales, alteraciones en la cicatrización, halitosis, lesiones mucosas…y aún así, muchas personas desconocen hasta qué punto su boca está sufriendo.

Con esta unidad queremos dar un paso más como clínica sanitaria comprometida con la prevención y con el bienestar integral de los pacientes.

¿Qué supone que sea la primera unidad de este tipo en una clínica privada de Canarias?

Supone asumir una responsabilidad y también abrir camino. Canarias lleva años haciendo un gran trabajo desde la sanidad pública con programas como PAFCAN, el Programa de Ayuda al Fumador de Canarias, que ya ha ayudado a más de veinte mil fumadores canarios.

Nosotros queríamos sumar desde el ámbito privado, aportando una visión muy concreta: la salud oral como herramienta de prevención, detección precoz y acompañamiento.

Paralalemente al lanzamiento de esta unidad, estamos desarrollando una campaña de concienciación sobre los efectos del tabaco en la salud oral que cuenta con la colaboración de la Fundación Canaria del Cáncer de Pulmón.

Durante muchos años se habló del cigarrillo tradicional. ¿Le preocupan especialmente las nuevas formas de consumo?

Muchísimo. Y probablemente ahí tenemos uno de los grandes retos actuales.

Hay muchos jóvenes que jamás fumarían un cigarrillo convencional, pero sí utilizan vapeadores o dispositivos de tabaco calentado pensando que son inocuos o “menos malos”. Y eso es un error.

Cada vez vemos más problemas asociados: irritación de mucosas, sequedad oral, inflamación de encías, alteraciones microbiológicas, lesiones e incluso pequeñas quemaduras o daños térmicos en tejidos de la boca derivados del uso continuado de estos dispositivos. Además, seguimos hablando de exposición a la nicotina y de generación de dependencia.

La propia Dirección General de Salud Pública lleva tiempo alertando sobre esta situación. De hecho, en Canarias existen programas específicos en institutos para trabajar precisamente el impacto de vapeadores y nuevos dispositivos entre adolescentes.

Nos preocupa especialmente la normalización que existe alrededor de estos productos. El hecho de que tengan sabores, diseños atractivos o una imagen aparentemente más “limpia” hace que muchos jóvenes no perciban el riesgo real que tienen para su salud.

¿Qué señales puede dar la boca de que algo no va bien?

Muchas más de las que pensamos.

Sangrado de encías, movilidad dental, manchas, sensibilidad, mal aliento persistente…son señales que no debemos normalizar.

La boca habla. Y cuando lleva años expuesta al tabaco, normalmente termina avisando. Por eso insistimos tanto en la prevención y en las revisiones periódicas.

Después de años fumando, ¿una boca puede recuperarse? ¿puede volver a estar sana?

Sí, y ese es un mensaje muy importante que debemos transmitir. Mucha gente piensa que después de años fumando, el daño ya es irreversible y que no merece la pena dejarlo. Y no es así.

Cuando una persona abandona el tabaco, la boca empieza a mejorar prácticamente desde las primeras semanas. Mejora la circulación sanguínea, disminuye la inflamación de encías, mejora la cicatrización y también se reduce el riesgo de desarrollar determinadas patologías.

Evidentemente, cuanto antes se deje de fumar, mejor. Hay daños que pueden requerir tratamiento o seguimiento específico, especialmente si hablamos de la enfermedad periodontal avanzada o lesiones importantes. Pero el cuerpo tiene una enorme capacidad de recuperación.

Por eso insistimos tanto en que nunca es tarde para dar el paso. La salud oral también puede recuperarse.

Esta iniciativa también parece posicionar a IOC Clínica Dental como una clínica con una visión más amplia de la salud.

Sí, absolutamente. Nosotros somos una clínica dental pero también un agente de salud.

La salud oral está conectada con muchísimas patologías y hábitos de vida. Hablar de tabaquismo, de prevención, de bienestar o de calidad de vida también es hablar de odontología.

Y creemos que el futuro de la sanidad pasa precisamente por esa mirada más transversal, más humana y más preventiva.

Si tuviese que resumir el objetivo de esta unidad y lo que le gustaría que consiguiera dentro de unos años, ¿qué diría?

Me gustaría que esta unidad ayudara a que la salud oral dejara de verse como algo aislado y pasara a entenderse como parte fundamental de la salud general.

Pero, sobre todo, me gustaría que sirviera para generar conciencia. Que más personas fueran capaces de identificar señales a tiempo, que los jóvenes entendieran los riesgos reales del tabaco y del vapeo, y que cada vez más pacientes vieran que dejar de fumar no solo mejora su salud, sino también su calidad de vida.

Si dentro de unos años conseguimos que esta unidad haya ayudado a prevenir enfermedades, a detectar problemas de forma precoz y a acompañar a personas en ese proceso de cambio, habrá merecido la pena.