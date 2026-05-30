EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado"

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado", han incidido Machado y González, que han defendido "la recuperación de Venezuela" como una "obra colectiva". "La emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades", han subrayado.

El anuncio ha llegado apenas cinco días después de que la propia Nobel de la Paz ratificara en Ciudad de Panamá su candidatura presidencial y el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes en un plazo de siete a nueve meses, en un encuentro con los principales líderes de la oposición, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa, Rodrigo Cabezas, César Pérez Vivas, Biagio Pilieri, Delsa Solórzano, Noel Álvarez y Roberto Enríquez, entre otros.

Machado, quien lidera las encuestas, planteó la depuración del CNE y su sustitución por un nuevo registro electoral que permita que más de cinco millones de ciudadanos aptos puedan registrarse y votar de manera libre, en línea con las reclamaciones ahora presentadas en esta hoja de ruta bicéfala.