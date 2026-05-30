Fernando Martín: "Dulce fue la arquitecta intelectual sobre la que se apoyaron muchos de mis sueños"

El arquitecto Fernando Martín Menis (Premio Canarias Internacional 2026) fue el encargado de agradecer los galardones entregados este sábado en nombre de todos los premiados. Sin abandonar esa labor principal para la que fue escogido, su discurso estuvo marcado por la continua emoción hasta desembocar en el recuerdo a la que fue su compañera vital Dulce Xerach, fallecida de manera repentina en Madrid el pasado septiembre.

"Nada de lo que hoy se premia habría tenido la misma solidez sin ella", ha afirmado Fernando Martín tras recuperar un hilo de aliento animado por la ovación espontánea que recorrió el Auditorio Alfredo Kraus desde que nombró, al final del discurso, a Dulce, "la arquitecta intelectual sobre la que se apoyaron" muchos de los sueños perseguidos y alcanzados por el homenajeado.

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