¿Firmeza de Clavijo o nada nuevo bajo el sol del 30M?

El modo canario de hacer política se conserva en las formas pero parece perdido el fondo. No hay crispación dialéctica pero existe una clara ruptura efectiva y afectiva, como declaró el propio presidente regional. Hay tensión entre el Ejecutivo canario y el Gobierno de Sánchez, más directa sobre el ministro Ángel Víctor Torres, que será antes de un año candidato a la presidencia regional. La herida es profunda. Tras la crisis del hantavirus, Fernando Clavijo ha dado un golpe sobre la mesa, como se suele decir, aplica una mayor firmeza de la que era costumbre y menos condescendencia frente a quienes tratan de imponer «desde fuera». La intervención del presidente en el acto institucional del Día de Canarias no ha dejado indiferentes. «Solo le ha faltado citar a Mónica García»,se escuchaba en el patio de butacas, donde se murmuraba que Torres y Anselmo Pestana habían encajado el golpe de las palabras del presidente canario. En cambio, la sorpresa con la intervención era poca para algunos miembros del anterior «pacto de las flores». Nada nuevo bajo el sol del 30 de mayo: autonomista, defensor de la canariedad, de lo nuestro, sin hacer referencia específica a nadie y «un discurso lógico en el Día de Canarias». Torres, que sigue considerándose más autonomista que Clavijo de facto, aterrizaba en el acto institucional en el Alfredo Kraus después de encontrarse con la emigración en Venezuela y Uruguay, una distancia que no le ha evitado el terremoto socialista en España.

Terremoto político y judicial

Del terremoto hay demasiados efectos en Canarias. Por ejemplo, el hermano de Pedro Sánchez regresa ante el juez para sumarse al terremoto judicial al que se enfrenta el líder del PSOE. David Sánchez es conocido por las Islas, en concreto por Gran Canaria. Aquí, entre otras peripecias, estrenó como compositor una zarzuela en el teatro Pérez Galdós. Nada digno de recordar más bien un fiasco musical. Pocos recuerdan aquel espectáculo que se remató con una cena promovida por Jerónimo Saavedra y abonada por Andrés Megías. Asistieron los padres de los Sánchez y algunos amigos. El artista compositor ya apuntaba maneras. Aquí no logró una plaza como en Badajoz de milagro.

El efecto más demoledor del terremoto político y judicial sobre Canarias se centra en la persona del comisario Jesús María Gómez, Jefe Superior de la Policía Canarias, obligado a ofrecer explicaciones ante la justicia y sus jefes. Las amistades peligrosas y las relaciones en los aeropuertos y fronteras con personajes turbios del chavismo venezolano salpican, diríamos más, pringan al policía en exceso. El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Santafé, y por elevación el ministro del Inter Fernando Grande Marlasca, tienen la palabra.

El arzobispado de Canarias, más cerca

La Iglesia canaria está en la cumbre. El obispo José Mazuelos también se mueve en modo canario y se prodiga en responder y atender a todos. El 135 aniversario del Hospital San José, el jueves en el Gabinete Literario, ha permitido a la diócesis mostrar su mejor cara, su rostro sencillo, humilde, hospitalario y caritativa. Las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul y las Hijas de María Madre de la Iglesia, que se han dedicado generación tras generación a la casa-asilo que promovió el benemérito doctor Sebastián Apolinario Macías, allá por 1891 y que ha terminado convirtiéndose en el actual centro médico en el emblemático edificio en la playa de Las Canteras. Todo presidido por José Mazuelos, obispo diocesano que recibirá al papa León XIV en su diócesis y que ha logrado que el sucesor de Pedro visite la provincia vecina. Es sobre Mazuelos, obispo veterano y con experiencia, sobre el que aumentan las murmuraciones con tanto trasiego de monseñores vaticanos por las islas. Los más optimistas apuntan ya, una vez que se escuchen los ecos de la visita de Robert Prevost a Canarias, que se podrá constituir la archidiócesis canaria, sin dependencia eclesiástica de Sevilla. Es decir, subir de rango eclesiástico, con un arzobispo en Santa Ana. La Iglesia del Archipiélago, con Mazuelos, Eloy Santiago y Cristóbal Déniz, como pastores, goza de personalidad propia, religiosos, hombre y mujeres, y una realidad compleja y rica que permiten pensar que ha llegado el momento, en un tiempo en el que desde Canarias se reivindica autonomía y canariedad. El Día de Canarias visto desde la Diócesis apunta en esa dirección. Era la aspiración reivindicada y anhelada por Lorenzo Olarte. Lograr la archidiócesis canariensis. Argumentos con historia, en la que tanto se fijan en Roma, no faltarán. El papa León XIV pisa tierra canaria en Telde, municipio en el que aterriza el santo padre y tierra en la que allá por 1351 se erigió el primer obispado de Canarias.

Otro de los comentarios y comentarios de sacristía pasa por el ascenso del obispo Mazuelos a las sedes episcopales vacantes o en las que se aceptará la renuncia el prelado titular. Con 66 años, José Mazuelos Pérez, cada vez con más presencia en la Conferencia Episcopal Española en Madrid, aún dispone de diez años en activo para el gobierno de la diócesis. Y tiene que venir el papa, que solo faltan diez días.

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