Lauro Samblás reinterpreta la identidad canaria en una intervención artística con IQOS

El artista canario, Lauro Samblás, ha creado una obra efímera con motivo del Día de Canarias que revisita algunos de los símbolos más reconocibles del archipiélago —como el sol, el mar, las palmeras o la strelitzia— desde una estética contemporánea, demostrando que la tradición sigue siendo una fuente viva de inspiración.

La pieza, creada en El Patio by IQOS en La Laguna, forma parte de la colaboración IQOS x Lauro Samblás, un proyecto que conecta el talento creativo local con nuevas formas de expresión.

A través de su lenguaje visual, el artista tinerfeño construye un universo donde conviven identidad, color y modernidad, trasladando el imaginario canario a un contexto actual y cotidiano.

“Para mí, esta colaboración ha sido una oportunidad de reinterpretar símbolos muy reconocibles de Canarias desde un lenguaje más actual para construir algo que conecta con nuestra identidad, pero también con cómo la vivimos hoy. Es una línea creativa que ya estoy desarrollando en otros proyectos internacionales, donde la tradición convive con una mirada más contemporánea”, señala el director creativo.

La intervención se desarrolló en el marco de las celebraciones del Día de Canarias durante un evento en El Patio by IQOS en La Laguna, donde los asistentes pudieron observar el proceso creativo en directo, en una experiencia que combinó arte y gastronomía local.

Parte de esta intervención se extendió también a Gran Canaria, con actividades en la boutique IQOS del centro comercial Alisios, y se enmarca en una programación más amplia impulsada por la marca para conectar con la cultura local a través de diferentes propuestas vinculadas al arte y la gastronomía.

La iniciativa pone en valor una idea cada vez más presente en la escena cultural contemporánea: la tradición no es estática, sino que evoluciona con cada generación.

Con esta colaboración, IQOS refuerza su apuesta por el talento local y por propuestas que trascienden lo convencional, integrando arte, cultura y comunidad en experiencias dirigidas a usuarios adultos de productos con nicotina.

La iniciativa refleja una manera de entender la innovación como evolución de lo existente, conectando tradición y contemporaneidad desde distintos ámbitos.

“Canarias ocupa un lugar especialmente relevante para IQOS. Es una región clave para nosotros y un auténtico caso de éxito por la alta tasa de adopción entre usuarios adultos, lo que la convierte en un referente dentro de nuestra visión de transformación. Precisamente por eso, iniciativas como esta, que conectan con el talento, la cultura y la identidad local, tienen aquí un significado especial”, afirma Haruki Hayashi, director de marketing SFP de Philip Morris en Canarias.

Sobre la marca IQOS

IQOS se desarrolla precisamente sobre ese mismo principio: transformar lo conocido a través de la innovación. En este caso, reinterpretando la forma de consumir tabaco mediante una tecnología que lo calienta en lugar de quemarlo, eliminando el proceso de combustión y generando un aerosol con niveles significativamente más bajos de sustancias nocivas en comparación con el humo de los cigarrillos.

En concreto, IQOS ILUMA emite un 95% menos de sustancias químicas dañinas que los cigarrillos*.

Dentro de esta categoría, IQOS ILUMA y su último modelo, IQOS ILUMA i, incorporan avances tecnológicos diseñados para ofrecer una experiencia más limpia y sencilla, sin necesidad de limpieza.

Así, tanto en el ámbito creativo como en el tecnológico, la propuesta plantea una evolución de lo tradicional hacia nuevas formas de entender el presente.

El Patio by IQOS

Ubicado en un edificio emblemático de La Laguna, El Patio by IQOS es el primer concept store de la marca en España.

Destinado a la comunidad IQOS y a los usuarios adultos de productos con nicotina, es un punto de encuentro para conocer los servicios y novedades del dispositivo líder de calentamiento de tabaco a nivel mundial y en Canarias** y para disfrutar del mejor café de especialidad y de una amplia variedad de snacks premium en un entorno único.

Además, en el espacio se ofrecen experiencias exclusivas y actividades relacionadas con el arte y la gastronomía.