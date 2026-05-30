El mensaje de Pedro Sánchez por el Día de Canarias: "Orgullosa de sus raíces y abierta al mundo"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó este sábado a los canarios con motivo de la celebración del Día de Canarias, una jornada en la que el Archipiélago conmemora su autonomía y su identidad como comunidad.
A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, Sánchez definió a Canarias como una tierra "orgullosa de sus raíces y abierta al mundo".
El jefe del Ejecutivo también puso en valor el papel de las Islas como punto de conexión entre continentes y culturas, destacando que se trata de un territorio donde la diversidad forma parte de la vida cotidiana y se vive con naturalidad.
La felicitación institucional se suma a los actos organizados este 30 de mayo en todo el Archipiélago con motivo de la celebración del Día de Canarias.
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Dos empresarios canarios, en la lista de clientes de ZP
- ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
- Hugo Marrero, el niño canario que emociona a España cantando en 'La Voz Kids'
- El juez investiga al jefe de la Policía Nacional en Canarias por favorecer los negocios de la trama de Zapatero
- Así será la visita del papa León XIV a Gran Canaria: itinerario y planificación del 11 de junio
- El Poder Judicial marca precedente: permite que una jueza canaria renuncie a su plaza para mantener la custodia de sus hijos
- Aarón Fajardo opera en paraísos fiscales de Estados Unidos y Caimán