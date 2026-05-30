Menta, romero y ajo: así puedes ahuyentar las ratas del jardín en Canarias

Llega el buen tiempo, la brisa marina y el calor del verano, y con ello los parques y jardines se convierten en el escenario perfecto para disfrutar del tiempo libre al aire libre, ya sea con familiares o amigos. Con la previsión de un verano intenso, el mayor uso de los espacios exteriores coincide también con una mayor presencia tanto de insectos como de pequeños animales, entre ellos las ratas.

Estos roedores pueden convertirse en un problema en zonas exteriores de viviendas y comunidades, además de suponer un riesgo para la salud por las enfermedades que pueden transmitir. Por ello, muchos buscan la mejor forma de ahuyentarlos, ya sea de manera natural o mediante trampas o productos químicos, menos recomendables para el entorno de terrazas y jardines.

¿Por qué aparecen ratas en los jardines?

Las ratas suelen acercarse a jardines y zonas exteriores atraídas principalmente por restos de comida, basura mal cerrada o fruta caída de los árboles. También influyen la presencia de compost, comida de mascotas o zonas con vegetación densa, madera acumulada o cobertizos, que les sirven como refugio.

Las ratas suelen acercarse a jardines y zonas exteriores / Pixabay

Por ello, la acumulación de residuos orgánicos o la falta de limpieza en exteriores puede favorecer su aparición incluso en entornos residenciales.

Prevención: la clave para evitar su presencia

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar roedores no es recurrir directamente a trampas, sino eliminar los factores que los atraen.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

utilizar cubos de basura con tapa,

no dejar restos de comida en exteriores,

recoger fruta caída o residuos orgánicos,

mantener el jardín limpio y podado,

y revisar de forma periódica posibles refugios o agujeros.

La inspección frecuente del perímetro del jardín permite detectar señales como excrementos, caminos en la vegetación o daños en plantas, indicios de la presencia de estos animales.

Menta, romero y ajo: los mejores remedios naturales

La menta, y más concretamente la menta piperita, una especie derivada del cruce entre la hierbabuena y la menta acuática, resulta muy eficaz por su alto contenido en mentol. Su aroma es desagradable para los roedores y los expertos recomiendan plantarla alrededor de la vivienda o en macetas dentro del hogar. También pueden elaborarse infusiones para potenciar su efecto.

Por su parte, el romero actúa como barrera natural contra las ratas. Colocar macetas en ventanas y puertas, o usar ramas en zonas de paso, ayuda a alejarlas. Para reforzar su eficacia, se recomienda plantarlo en el jardín y realizar podas en primavera y verano.

El romero actúa como barrera natural contra las ratas / LP / DLP

El ajo también desprende un olor desagradable para ratones y ratas. Se recomienda plantar dientes de ajo alrededor del jardín, ya que los roedores tienden a evitar estas zonas. Otra opción es hervir ajo en agua, colar el líquido y pulverizarlo en la base de las plantas o esparcir los dientes triturados por los bordes del jardín.

Este tipo de soluciones naturales son cada vez más utilizadas por quienes prefieren evitar trampas o métodos más agresivos, especialmente en hogares con niños o mascotas.