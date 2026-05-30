Así es la nueva propuesta de la UE: una ley de vivienda asequible para desahogar el alquiler turístico

El próximo 7 de julio, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, presentará la nueva propuesta del denominado Affordable Housing Act, una iniciativa con la que Bruselas pretende dar cobertura jurídica a los Estados miembros, regiones y ayuntamientos para intervenir en las zonas más tensionadas y reforzar así la oferta de vivienda asequible.

¿Cómo será la nueva ley europea?

Pese a que el texto se encuentra todavía en fase de desarrollo, esta iniciativa supondrá la primera estrategia comunitaria específica sobre vivienda asequible, enmarcada dentro del European Affordable Housing Plan, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2025.

El comisario de energía, Dan Jorgensen, durante una rueda de prensa. / Unión Europea.

La nueva ley introduce una novedad inédita, ya que una competencia hasta ahora nacional y, en muchos casos, regional, entrará de lleno en la agenda europea ante el aumento de precios, la escasez de oferta y el impacto del turismo en el mercado residencial.

De esta forma, el organismo europeo pretende ofrecer una mayor seguridad jurídica a las autoridades públicas dentro del mercado inmobiliario, siempre respetando las competencias de los Estados miembros. Además, el texto incluye medidas que permitirán acelerar permisos de construcción, reducir cargas administrativas, digitalizar procedimientos y facilitar la movilización de inversión pública y privada en vivienda social.

Con la implementación de la nueva norma, las administraciones podrán identificar “áreas de estrés habitacional” a partir de datos públicos, con el objetivo de aplicar medidas para contener los precios. El borrador incluye también la posibilidad de limitar o condicionar el uso de viviendas para alquiler turístico de corta duración, uno de los factores que Bruselas vincula con la presión sobre el mercado residencial en grandes ciudades y destinos turísticos.

Huéspedes de pisos turísticos / Manu Mitru

Una norma aún en desarrollo

El Affordable Housing Act no pretende sustituir las políticas nacionales, sino crear un marco común europeo que facilite la actuación de las administraciones en mercados tensionados.

Su presentación el próximo 7 de julio marcará el inicio de una tramitación que se prevé compleja, ya que la Comisión Europea deberá equilibrar tres objetivos: aumentar la oferta de vivienda, contener los precios del alquiler y respetar las competencias de los Estados miembros.