Del sancocho al frangollo: así celebran el Día de Canarias los hospitales públicos

El Día de Canarias también se celebra entre las paredes de los hospitales. Este 30 de mayo, los centros públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) han querido acercar la tradición a las personas ingresadas a través de menús especiales inspirados en la gastronomía del Archipiélago.

Sancocho, rancho canario, potaje de berros, papas arrugadas, gofio o frangollo forman parte de una propuesta diseñada para hacer más agradable la estancia hospitalaria sin renunciar a las necesidades nutricionales y terapéuticas de cada paciente.

La cocina canaria llega a las habitaciones

La iniciativa se desarrolla en los hospitales públicos de todas las islas y adapta los platos tradicionales a las distintas dietas prescritas por los equipos médicos. De esta forma, los pacientes con diabetes, hipertensión o necesidades específicas pueden participar también de la celebración.

En Gran Canaria, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha apostado por un menú con rancho canario y sancocho de pescado acompañado de mojo rojo, pella de gofio, batata y papas sancochadas, mientras que el plátano canario pone el broche dulce a la jornada.

Por su parte, el Hospital Universitario Doctor Negrín ofrece opciones como rancho canario, sopa de ternera, chuletas de cerdo, pescado embarrado al cilantro o ropa vieja de verduras, junto a un flan con bienmesabe adaptado a diferentes necesidades alimentarias.

Sabores tradicionales en todas las islas

En Lanzarote, el Hospital Doctor José Molina Orosa ha preparado una sopa de millo con gofio y cilantro, seguida de cherne en adobo con papas arrugadas y mojo, mientras que el bienmesabe será el protagonista del postre.

Los pacientes ingresados en el Hospital General de Fuerteventura podrán degustar potaje de berros, carne de cabra en salsa con queso majorero y pella de gofio, además de tarta Mari Pepa y plátano. Las dietas especiales contarán con pescado encebollado y otras alternativas adaptadas.

En Tenerife, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria servirá potaje de berros con gofio, conejo en salmorejo y papas negras arrugadas, acompañado de papaya natural.

El Hospital Universitario de Canarias completa la celebración con platos como potas en salsa con papas arrugadas, costillas con piña, bacalao guisado o tortilla de plátano para las opciones vegetarianas. Entre los postres destacan la mousse de gofio y la gelatina de zanahoria y plátano.

Un homenaje a la gastronomía canaria

La celebración se extiende también a las islas occidentales. En La Palma se servirán garbanzos, lomo encebollado con boniatos y pella de gofio, mientras que en El Hierro el menú incluye sopa de gallina, puchero canario y frangollo.

En La Gomera, los pacientes podrán disfrutar de potaje de berros con queso tierno, bacalao con papas arrugadas y batatas acompañadas de mojo de cilantro, además de leche asada con miel de palma como postre. La jornada comenzará incluso con dulces gomeros y chocolate en el desayuno.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Servicio Canario de la Salud busca que quienes pasan el Día de Canarias lejos de casa puedan sentirse un poco más cerca de sus tradiciones a través de los sabores más representativos de la cocina del Archipiélago.